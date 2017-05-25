Mahrem imamları pilotlar deşifre etti

Konya
'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ
soruşturmasında 5 etapta gözaltına alınan 328 pilot ve mahrem imam, paralel TSK yapılanmasını anlattı. "ByLock" bile kullanmayan kripto FETÖ'cü F-16 pilotları, mahrem abi olarak görüştükleri isimleri tek tek deşifre etti. TSK'daki askerleri yöneten müdür, müdür yardımcısı olarak adlandırılan 115 mahrem abiden 30'unun gözaltına alındığı, 22'sinin de farklı soruşturmalarda tutuklandığı belirlendi. Pilotların antattığı yapılanma şemasına göre FETÖ'nün TSK personelinden sorumlu "örgüt müdürleri" üs komutanı yetkisinde. "Örgüt müdürleri" hangi rütbede olursa olsun askerlerden, düzenli olarak maaşlarının yüzde 10'u kadar himmet alıyordu. Her hafta bulup bilgi topluyordu. Hava üssü bulunan Konya, Eskişehir ve Balıkesir'deki il müdürleri "Genel Müdür" adı altındaki bir kişiye bağlıydı. Bu genel müdür de bütün emirleri Adil Öksüz'den alıyordu.