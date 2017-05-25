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AA

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Giriş Tarihi: 25.5.2017 10:14
Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu

ilçesinde aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 14 öğretmen gözaltına alındı

'nın ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Soma Cumhuriyet Savcılığının FETÖ/PDY'nin ilçedeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, kapsamındaki Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen ve açığa alınanların da bulunduğu 14 öğretmen gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu
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