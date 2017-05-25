NATO’nun ana gündemi terör

NATO
Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı 28 üyenin katılımıyla bugün Brüksel'de, NATO'nun yeni karargâhında yapılacak. Toplantının ana gündem maddesi ise terörle mücadele. NATO karargâhının "devir teslim" töreniyle başlayıp akşam liderler arasında yapılan çalışma yemeğiyle son bulacak toplantıda, Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
temsil edecek. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Ayrıca AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'le de biraraya gelecek.
DEAŞ KONUŞULACAK
ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk kez NATO'daki muhataplarıyla bir araya geleceği toplantıya, Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yanı sıra birçok lider katılacak. Toplantıda uluslararası terörle mücadele bağlamında NATO'nun rolü ve savunma harcamalarının arttırılması ile yük paylaşımı tartışılacak. Üst düzey bir NATO yetkilisi, NATO'nun DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyona katılıp katılmamasının karara bağlanacağını, bu konuda hâlâ tereddüdü bulunan bazı ülkeler olduğunu, ancak olumlu karar çıkacağına inandığını belirtti.
MANCHESTER ETKİSİ
İngiltere'nin Manchester kentinde yaşanan terör saldırısından sonra NATO'nun uluslararası terörle mücadele konusunda daha aktif olmasına, müttefiklerden yoğun destek gelmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de otele gelişinde gurbetçilerin sevgi gösterileriyle karşılandı. Erdoğan'ın Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) üyelerini kabulüne, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile AB Bakanı Ömer Çelik de katıldı.