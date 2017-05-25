'lı ler Tendürek'te araçları yaktı

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 24.5.2017 20:08 Güncelleme Tarihi: 25.5.2017 02:00
PKK'lı teröristler Tendürek'te araçları yaktı

'ın Çaldıran İlçesi Tendürek bölgesinde yolu kesen bir grup 'lı , aralarında TIR'ların da bulunduğu bazı araçları ateşe verdikten sonra yaktı. Güvenlik güçleri, kaçan PKK'lı teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlattı.

Kırsal alandaki operasyonlar devam ederken, bugün saat 15.00 sıralırnada bir grup 'lı , 'ın Çaldıran ile 'nın Doğubeyazıt ilçeleri arasında bulunan Tendürek Dağı bölgesinde yol keserek araçları durdurmaya başladı. PKK'lı teröristler daha sonra aralarında TIR'ların da bulunduğu bazı araçları ateşe verdi. Olayın haber alınması üzerine bölgeye özel birlikler sevk edildi. Güvenlik güçlerinin bölgeye gitmesi üzerine kaçan PKK'lı teröristlerin yakalanması için hava destekli operasyon başlatılırken, karayolu da trafiğe açıldı.

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PKK'lı teröristler Tendürek'te araçları yaktı
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