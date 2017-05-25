PKK'lı teröristler Tendürek'te araçları yaktı

Kırsal alandaki operasyonlar devam ederken, bugün saat 15.00 sıralırnada bir grup PKK'lı terörist, Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçeleri arasında bulunan Tendürek Dağı bölgesinde yol keserek araçları durdurmaya başladı. PKK'lı teröristler daha sonra aralarında TIR'ların da bulunduğu bazı araçları ateşe verdi. Olayın haber alınması üzerine bölgeye özel birlikler sevk edildi. Güvenlik güçlerinin bölgeye gitmesi üzerine kaçan PKK'lı teröristlerin yakalanması için hava destekli operasyon başlatılırken, karayolu da trafiğe açıldı.