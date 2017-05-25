Şehitlere mektuba salalar ilham verdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen ve 420 bin kişinin katıldığı 'Gençlerden Ecdada Mektup 15 Temmuz Şehitleri
ne' yarışmasında 'Demir Yüreklilere' adlı mektubuyla birincilik ödülünü alan Keremhan Yaman, hissettiklerini SABAH'a anlattı. 18 yaşındaki Yaman, "15 Temmuz'da yaşadığım acıyı mısralara döktüm. Türk gençlerinin başaramayacağı hiçbir şey yok" dedi. Keremhan şunları söyledi:
'GENÇLER ÇOK ŞEY KATACAK'
"18 yaşında bir genç olarak, 15 Temmuz'dan oldukça etkilendim. O gün bir yakınımın da şehit olması ve beraberinde okunan salalar bana kendiliğinden bu satırları yazdırdı. Yaşadığım acıyı mısralara döktüm. Uçakların üstümüzden geçtiği o ürkütücü günü tüm samimiyetimle yansıttım.
Ömer Halisdemir, Türkiye'nin bağımsızlığı için bir kahramanlık sembolüdür. Mektubuma özellikle onunla başlamak istedim. 15 Temmuz'da gençler canlarını feda ettiler. Vatan sevgisinin yaşla ilgisi olmadığını kanıtladılar. 18 yaşındaki de, 30 yaşındaki de o gece darbeye karşı çıktı. Canlarını korkusuzca feda edip hainlere karşı tek yumruk oldular. Türk gençlerinin başaramayacağı hiçbir şey yok.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle gelen 18 yaş değişikliğiyle birlikte gençler Türkiye'ye çok şey katacak. Türk Halk Müziği korosunda solistlik yapıyorum ve Neşet Ertaş hayranı bir genç olarak ben de Türk müziğini gelecek kuşaklara taşımak istiyorum."
İŞTE O MEKTUP...
İşte o mektuptan bazı satırlar: "Aylardan temmuz, günlerden cuma. Takvim sayısı 15. Sıcak bir günün gecesinde iş başındaydı, halis yürekli, demir bilekli Ömer ve Ömer gibi yiğitler. Bilesiniz ki bu millet, 'tek bayrak, tek devlet, tek vatan, tek millet' diyerek, hainleri her daim tarihe gömecek. Toplu vurdukça yürekler, ezanları dindiremeyecek. Gözünüz arkada kalmasın yiğitler, vatan bizlere emanet. Bu milleti hiçbir güç vatanından edemeyecek.