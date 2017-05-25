'nin patronu Monako'da görüntülendi

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Giriş Tarihi: 25.5.2017 13:43 Güncelleme Tarihi: 25.5.2017 14:32
Sözcü Gazetesi'nin patronu Monako'da görüntülendi

soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 'nin sahibi Monako'da jet sosyete ile birlikte görüntülendi. Çalışanları gözaltında ifade verirken Sözcü Gazetesi sahibinin Monako’da tatil yapması şaşkınlıkla karşılandı.

Geçtiğimiz günlerde soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 'nin patronu 'ın yurt dışına kaçtığı ortaya çıkmıştı.

MONAKO'DA KEYİF SÜRÜYOR

Türkiye'ye döneceğini iddia eden Burak Akbay Monako'da ortaya çıktı. Sözcü'nün İnternet Sorumlu Müdürü Mediha Olgun, Gökmen Uluğ, Mali İşler Müdürü Yonca Yüce Kaleli gözaltında ifade verdiği sırada gazete sahibinin Avrupa'da keyif içinde görüntü vermesi sosyal medyada tepki çekti.

OPERASYONDAN 4 GÜN SONRA CANNES'DA

Burak Akbay yanında eşi Eda Akbay ve yabancı isimlerle Sözcü Gazetesi'ne 19 Mayıs'ta başlayan operasyondan (4 gün sonra Salı günü), Cannes'dan Monako'ya giderken görüntülendi. Akbay ve eşinin Grisogono mücehver'in daveti üzerine Monako'da bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Sabah.com.tr

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Sözcü Gazetesi'nin patronu Monako'da görüntülendi
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