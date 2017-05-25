Sözcü Gazetesi'nin patronu Monako'da görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Sözcü Gazetesi'nin patronu Burak Akbay'ın yurt dışına kaçtığı ortaya çıkmıştı.
MONAKO'DA KEYİF SÜRÜYOR
Türkiye'ye döneceğini iddia eden Burak Akbay Monako'da ortaya çıktı. Sözcü'nün İnternet Sorumlu Müdürü Mediha Olgun, Gökmen Uluğ, Mali İşler Müdürü Yonca Yüce Kaleli gözaltında ifade verdiği sırada gazete sahibinin Avrupa'da keyif içinde görüntü vermesi sosyal medyada tepki çekti.
OPERASYONDAN 4 GÜN SONRA CANNES'DA
Burak Akbay yanında eşi Eda Akbay ve yabancı isimlerle Sözcü Gazetesi'ne 19 Mayıs'ta başlayan operasyondan (4 gün sonra Salı günü), Cannes'dan Monako'ya giderken görüntülendi. Akbay ve eşinin Grisogono mücehver'in daveti üzerine Monako'da bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Sabah.com.tr