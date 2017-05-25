İçişleri Bakanı Soylu'dan önemli açlık grevi açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açlık grevi yapan akademisyenler için "Kusura bakmasınlar biz çocuklarımızı terörist olsunlar diye okula göndermiyoruz" dedi.

Bakan Soylu açıklamasında şunları kaydetti:

* Bir akademisyen gerçek bir akademisyense terör örgütü adına basın açıklaması yaparken tutuklanabilir mi? Nuriye Gülmen... Ben size macerasını anlatayım. DHKP-C operasyonlarında hakkında arama kararı çıkıyor. 2012 yılında tutuklanıyor. 2015 yılında örgüte yönelik bir operasyonda tekrar gözaltına alınıyor. 2015 yılında açığa alınıyor. Örgüt adına basın açıklaması yapma, DHKP-C mensubu kişilerle aynı evde çalışmalar yapma. Bu kişinin DHKP-C ile organik ağı söz konusu...

* Garip olan şey şu: Doktorlar kendi istedikleri gibi rapor vermediler diye o doktoru linç etmeye çalışıyorlar. Ve meclisteki iki siyasi parti bu kişileri mazlum gibi göstermeye çalışıyor.

* Başka kim vardı? Öğretmen... Semih Özakça.. Bu öğretmen Mardin Mazı Dağı'nda öğretmenlik yaparken ihraç edilmiş. Bu kişi terör örgütü propagandası yapmak gibi, kamu malına zarar verme, kasten yaralama.. gibi suçlardan yürüyen ceza davaları olduğunu ne için söylemiyorsunuz? DHKP-C eylemlerine katılmış, gözaltına alınmış.. vs

* Açlık grevi eylemine başladığı günden itibaren toplam 14 kez gözaltına alınmış. Bu saydığım kariyer çocuklarımızı emanet ettiğimiz bir öğretmen için normal mi? Bunu nasıl normalleştiriyor. Milletvekilleri bu kişiler içn güvenlik güçlerimiz ile karşı karşıya kalıyor. Elinizi vicdanınıza koyun böyle bir öğretmene evladınızı teslim eder misiniz? Bu suç kariyeri olan bir kişiye öğretmenlik, çocuklarımızı teslim etmek uygun mu? Devletin böyle bir kişiyi öğretmen yapmasını herhalde kimse tasvip etmez.