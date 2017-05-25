'dan acı haber! 3 ve 1 korucu oldu

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 25.5.2017 15:53 Güncelleme Tarihi: 25.5.2017 16:20
Van'dan acı haber! 3 asker ve 1 korucu şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede ; Çaldıran'da 3 tırın yakılması olayını ardından başlatılan operasyonda çıkan çatışmada 3 ve 1 güvenlik korucusunun olduğu, 4 askerin de yaralandığı belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirme şöyle; " Çaldıran, Gülizar mahallesi kırsalında bölücü terör örgütü mensupları tarafından karayolunun kesilerek üç tırın yakılması olayını müteakip bölgede arama-tarama faaliyetleri icra eden Güvenlik unsurlarımız ile bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristler arasında çatışma meydana gelmiştir. Söz konusu çatışmada üç kahraman silah arkadaşımız ve bir kahraman güvenlik korucumuz olmuş ve dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."

Hakkari'den gelen açıklama ise şöyle:

Hakkari Şemdinli Koçtepe bölgesinde 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyon esnasında teröristler ile ile çıkan çatışmada 1 şehit oldu. Çatışma esnasında terör örgütü mensubu silahlı 1 terörist öldürüldü. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

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Van'dan acı haber! 3 asker ve 1 korucu şehit oldu
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