13 ilde flaş u

DHA

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Giriş Tarihi: 26.5.2017 14:38
13 ilde flaş FETÖ operasyonu

Kahramanmaraş merkezli 13 ilde /PDY'nin 'mahrem imamlarına' yönelik yapılan da 10 kişi ına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında haklarında çok sayıda kişi hakkında ı kararı verildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında Kahramanmaraş merkezli Ankara, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa, Trabzon ve Eskişehir'de belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı yaptı.

OPERASYONDA 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde arama da yapılan şüphelilerin, sorgulanmak üzere Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüleceği belirtildi. Adreslerinde bulunamayan bazı şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

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13 ilde flaş FETÖ operasyonu
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