Avrupa’nın kalbinde 5 mesaj

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği'nin ve NATO 'nun kalbi olan Brüksel'de yapılan NATO zirvesinde 5 önemli mesaj verdi. Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Juncker'e Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden ele alınacağı bir zirve toplanması, fasıllarla ilgili yeni yol haritası açılması, vize muafiyeti ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi çağrısında bulundu. NATO Devlet Başkanları Zirvesi'nde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ana mesajı terörle mücadele üzerine oldu. Erdoğan, NATO'nun terör tehdidine karşı daha etkin rol üstlenmesi gerektiğini söyledi. DEAŞ gibi bir terör örgütünün bir başka terör örgütüyle etkisiz hale getirilemeyeceğini ifade eden Erdoğan, 30 dakika kadar görüştüğü Almanya Başbakanı Merkel ve diğer NATO temsilcilerine, FETÖ'cüleri barındırmamaları talebini iletti.Erdoğan, Avrupa Birliği'nin de merkezi Brüksel'de, AB Konseyi yeni binasında AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile görüştü. 16 Nisan referandumu sürecinde AB ülkeleriyle yaşanan gerginlikten sonra yapılan ilk üst düzey görüşmede ana gündem maddesi ise Türkiye-AB ilişkilerindeki son durum ve AB üyelik sürecindeki yeni yol haritası oldu. Yaklaşık 45 dakikalık görüşmede, Erdoğan, AB'ye tam üyeliğin Türkiye'nin stratejik hedefi olduğu mesajını verdi.Türkiye'nin AB üyelik sürecinde 54 yıldır bekletildiğini belirten Tayyip Erdoğan, bugüne kadar AB müktesebatıyla ilgili gereken adımları attıklarını söyledi. Erdoğan, müzakere sürecinde AB yetkililerinin adım atması gerektiğini belirtirken, Türkiye-Avrupa Birliği zirvesinin toplanmasını önerdi. Erdoğan, Türk vatandaşlarına serbest dolaşım hakkının verilmesini de istedi.AB'nin Geri Kabul Anlaşması kapsamında Türkiye'ye mülteciler için 3 milyar euro yardım taahhüdünün halen yerine getirilmediğini belirten Erdoğan, ayrıca Türkiye'nin AB üyelik sürecinde fasılların açılmasının önündeki engellerin de kaldırılması gerektiğini vurguladı. Terörle mücadele işbirliği konusunun da ele alındığı görüşmede, Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasının önemli olduğu ifade edildi. Erdoğan, daha sonra Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ile yaklaşık 45 dakikalık bir görüşme yaptı.AB Konseyi binasındaki görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni NATO karargâh binasında devlet ve hükümet başkanları onuruna düzenlenen resepsiyona katıldı. Daha sonra liderlerin huzurunda yeni binadaki Washington Anlaşması'nın 5. maddesi, 11 Eylül ve Berlin Duvarı anıtlarının açılışı yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk kez katıldığı zirvede liderler aile fotoğrafı çektirdi. Liderler daha sonra NATO'nun yeni karargâh binasının Brüksel'den NATO'ya devir teslim törenine katıldı. ABD Başkanı Trump, törendeki konuşmasının başında İngiltere'nin Manchester kentinde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler için tüm liderleri saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşunun ardından Trump konuşmasını yaptı.Devlet ve hükümet başkanları çalışma yemeğinde bir araya geldi. Çalışma yemeğinde uluslararası terörle mücadelede NATO'nun katkısı ve savunma harcamalarının arttırılması bağlamında yük paylaşımı konuları ele alındı. Çalışma yemeğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine işaret ederek, NATO'nun terörle mücadelede daha etkin olması gerektiğini söyledi. NATO'ya akredite Terörle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi'nin araştırmasında PKK ile YPG, HPG, PJAK, KCK gibi yapıların aynı örgütler olduğunun belirtildiğini hatırlatan Erdoğan, DEAŞ terör örgütünü de gündeme getirdi. Erdoğan terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması gerektiğini söyledi. 2014 Galler Zirvesi kararına göre NATO üyesi ülkelerin gayrisafi milli hasılalarının asgari yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırması gerektiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin bu taahhüdü 2024 yılına kadar yerine getireceğini bildirdi.CumhurbaşkanıErdoğan, ilk olarak konakladığı otelde yeni seçilen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede Erdoğan, seçim başarısından dolayı Macron'u tebrik etti. Görüşmede, siyasi ve ekonomik ilişkiler başta olmak üzere ikili konular ele alındı. 2 lider, savunma sanayisinde işbirliğinin yanı sıra karşılıklı ticaret hacmini 20 milyar euroya yükseltme hususunda da mutabık kaldı. Suriye, Irak ve diğer bölgesel konuların da ele alındığı görüşmede, PKK ve DEAŞ dahil terörün her türüyle ortak mücadelenin önemine işaret edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransız mevkidaşı Macron, Türkiye-AB ilişkilerine yeniden ivme kazandırılması gerektiğine de dikkati çekti. Görüşmede Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ yapılanmasını anlatan Fransızca kitapları da Macron'a verdi. Macron görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Dışişleri Bakanı Jean- Yves Le Drian ve Savunma Bakanı Sylvie Goulard ile tanıştırdı. Goulard ile tanıştığında şaşkınlığını gizleyemeyen Erdoğan, "Silahlı kuvvetlerin başına bir bayanın gelmesi enteresan" dedi.Washington Anlaşması'nın 5. maddesi, 11 Eylül ve Berlin Duvarı anıtlarının açılışı yapıldıktan sonra zirveye katılan liderler aile fotoğrafı çektirdi. Liderler daha sonra NATO'nun yeni karargâh binasının NATO'ya devir teslim törenine katıldı. Aile fotoğrafı çekiminde, devir teslim töreninde ve çalışma yemeğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ve ABD Başkanı Donald Trump yan yana durdu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , NATO zirvesi kapsamında Almanya Şansölyesi Angele Merkel'i de yeni NATO karargah binasında kabul etti. Yaklaşık yarım saat süren basına kapalı görüşmede, Almanya'nın İncirlik'teki son durumu da ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekiminin ardından ABD Başkanı Donald Trump ile sohbet etti. Sıcak ve samimi bir havada geçen görüşmede iki liderin sık sık güldüğü görüldü. İkilinin görüşmesine bir ara İngiltere Başbakanı Theresa May de katıldı.