Bakan Berat Albayrak 22 bin kişilik anketi açıkladı

"Milli enerji ve maden politikamız millete hizmet için önemli yol haritası olma özelliği arz ediyor. Bu anlamda önemli hedeflerimiz var. Müşteri memnuniyeti odaklı hizmet noktasında büyük hedefler koyduk.

22 BiN KİŞİYLE ANKET YAPILDI

Yaklaşık 44 ilde 22 bin vatandaşımızla geçtiğimiz yıl çok detaylı bir araştırma ortaya koyduk. Buna baktığımızda burada pozitif bir gündeme odaklanmamız lazım. Geçtiğimiz yıl 5'lik not üzerinden size verilen 2.86'lık not bugün 3.45'e çıkmış. Yani bir yılda ortaya koyduğumuz çalışmalar vesilesiyle yüzde 20'lik bir artış var. Hizmetlerden duyulan memnuniyet noktasında ise yüzde 53'lük bir artış var.

Elektrik kesintisinden önceden haberdar olma oranı geçen yıla göre yüzde 34 artmış ve yüzde 60'lara gelmiş.

Bu anlamda daha çok çalışacak daha çok müşteri memnuniyeti odaklı ilerleyeceğiz.

Bakan Berat Albayrak Enerji verimliliği toplantısında konuştu