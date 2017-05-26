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Giriş Tarihi: 26.5.2017 21:24 Güncelleme Tarihi: 26.5.2017 21:55
Başbakan Yıldırım'dan Ramazan  mesajı

Başbakan Binali Yıldırım ayının başlamasına ilişkin mesaj yayınladı. Yıldırım mesajında," Bu gece ilk teravih ve ilk sahurla karşılayacağımız Ramazan'ın ülkemize, milletimize, İslam dünyasına ve bütün insanlığa barış, huzur getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Başbakan Binali Yıldırım'ın mesajında ayının başlamasına yönelik şu ifadeler kullanıldı:" Bu gece ilk teravih ve ilk sahurla karşılayacağımız Ramazan'ın ülkemize, milletimize, İslam dünyasına ve bütün insanlığa barış, huzur getirmesini temenni ediyorum. Mübarek Ramazan ayı hürmetine, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan acıların son bulmasını diliyorum. Toplumsal ve insani dayanışmanın en üst düzeye çıktığı mübarek Ramazan'ın bütün evlere, gönüllere, huzur ve bereket getirmesini Cenab-ı Mevlamdan niyaz ediyorum."

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Başbakan Yıldırım'dan Ramazan  mesajı
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