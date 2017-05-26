Başbakan Yıldırım'dan Ramazan  mesajı

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Başbakan Binali Yıldırım'ın mesajında Ramazan ayının başlamasına yönelik şu ifadeler kullanıldı:" Bu gece ilk teravih ve ilk sahurla karşılayacağımız Ramazan'ın ülkemize, milletimize, İslam dünyasına ve bütün insanlığa barış, huzur getirmesini temenni ediyorum. Mübarek Ramazan ayı hürmetine, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan acıların son bulmasını diliyorum. Toplumsal ve insani dayanışmanın en üst düzeye çıktığı mübarek Ramazan'ın bütün evlere, gönüllere, huzur ve bereket getirmesini Cenab-ı Mevlamdan niyaz ediyorum."