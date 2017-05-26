Batman'da teröristlerden hain tuzak!

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yedibölük ve Bölükkonak köyleri arasındaki yola PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.
Kozluk ilçesine bağlı Yedibölük ve Bölükkonak köyleri arasındaki yola, terör örgütü PKK mensuplarınca el yapımı patlayıcı tuzaklandı.
El yapımı patlayıcı, PKK'lı teröristlerce, karakola malzeme taşıyan sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada araçta bulunan İdris Yüksel (36) hayatını kaybetti, İlyas Çetinbaş (45) ağır yaralandı.
Çetinbaş, Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bölgede terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.