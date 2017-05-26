Burak Akbay’a yakalama talep edildi

Fethullahçı Terör Örgütü adına suç işledikleri gerekçesiyle haklarında gözaltı karar verilen Sözcü Gazetesi mensupları; Burak Akbay, Mediha Olgun, Gökmen Ulu ve Yonca Kaleli'den Burak Akbay haricindeki diğer şüpheliler polis operasyonu ile gözaltına alınmışlardı.

Gazetenin sahibi Burak Akbay'ın ise eşi ile bir süre önce yurtdışına çıktığı belirlenmişti. Fransa'da helikopter ile gezerken görüntülenen Akbay hakkında soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

Başsavcılık, geçtiğimiz Cuma günüden beri kendisine ulaşamadığı Burak Akbay'ın görüldüğü yerde yakalanması ve ifadeye hazır edilmesi talebiyle hazırladığı yakalama talebini Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Başvurunun 3 ayrı suçlama kapsamında yapılması dikkat çekti. Yakalama kararı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce değerlendirilecek.

Bilindiği gibi Burak Akbay sahibi olduğu Sözcü'de "Neredesin Delikanlı Tayyip"diye manşet attırmış fakat hakkında gözaltı kararı çıkarılınca yurtdışında olduğu belirlenmişti. Akbay, polisin her yerde kendisini aradığını bildiği halde Türkiye'ye dönmüyor.