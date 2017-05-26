Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çocuklardan yoğun ilgi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile "Özgürlüğün Sesi- Bilal" isimli animasyon filminin özel gösterimine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan filmi çocuklarla beraber izledi. Ardından Erdoğan'a çocukların yoğun bir sevgi gösterisi oldu.

Cemal Reşit Rey Konser Salonundaki gösterim öncesi konuşan filmin yapımcısı ve yönetmeni Ayman Jamal, filmin sahabe Bilali Habeşi'den ilham alınarak hazırlandığını söyledi.

Khan Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kalli de filmin çocuk ve genç izleyiciyi hedef aldığını aktararak, "Özgürlüğün Sesi Bilal, yıllar süren bir emeğin ve sabrın ürünüdür." değerlendirilmesini yaptı.

FİLMİN BÜTÇESİ 30 MİLYON DOLARI AŞIYOR



Filmin 30 milyon doları aşan bir bütçeyle yapıldığının altını çizen Kalli, şunları söyledi:

"Bu alanda yapılan ilk çalışma olma özelliği taşıyan bu eser, 40 yıldan bu yana beğeniyle izlediğimiz Çağrı filminden sonra bütün gençlerimizin ve çocuklarımızın yeni bir nefes olmuştur. İnşallah da beğeniyle izlenecektir. Amacı tüm dünya çocuklarına ve gençlere, cesaret, mücadele ve özgürlüğü, eşitlik ve adaletin gerçek hikayesini anlatmak olan bu filmde, hiçbir hayali kahraman göremeyeceksiniz. Her şeyiyle gerçek ve bize ait olan kahramanları, müezzinlerin efendisi Bilal'i göreceksiniz. "

Türkçe seslendirmelerini Engin Altan Düzyatan, Tamer Karadağlı, Ayça Bingöl, Volkan Severcan ve Hakan Vanlı'nın yaptığı filmi izlemeye gelenler arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Esra Albayrak ile İstanbul Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

YAPIMCI VE YÖNETMENLE BİR ARAYA GELDİ



Erdoğan, gösterimin ardından fotoğraf yapımcı ve yönetmenle fotoğraf çekimine katıldı.