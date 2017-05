Doğan medyası darbe davasını sulandırıyor mu? A-Haber'de önemli açıklamalar

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Mehmet Y. Yılmaz'ın bugünkü yazısında bahsettiği O.K isimli binbaşı hakkında önemli bilgiler veren Nazif Karaman, "O.K fakir bir ailenin çocuğu, FETÖ ile tanışması orta okul yıllarında kaldığı yurt sayesinde. FETÖ'cüler bu ismin zeki biri olduğunu keşfedince onu askeri liseye gönderiyorlar ve 2014 yılına kadar da peşini bırakmıyor. Ö.K 2014 yılında FETÖ'nün ihanetini fark edince örgütle ilişkisini koparıyor. Ankara'da 100 kadar pilot var, 15 Temmuz'dan bir gün önce Ankara'ya çağrılıyor ve gelmek istemediğini söylemesine rağmen ısrar ediliyor. Tabur komutanı da kendisine ben senin hizmetten olduğunu biliyorum diyor" şeklinde açıkladı.

Darbe davası sulandırılıyor mu? A Haber'de önemli açıklamalar

Nazif Karaman'ın O.K isimli binbaşı ile ilgili açıklamaları şöyle devam ediyor:

O.K o gün 13.55 'te çıkıyor ve MİT'e gidiyor. Darbe yapılabileceğini ve hatta çok kanlı olabileceğini aktarıyor. Hürriyet gazetesinde Mehmet Y. Yılmaz'ın bugün yazdığı yazıda O.K isimli binbaşı itibarsızlaştırılıyor. Baştan sona yanlış bir yazı. O.K aslında milli bir kahraman. O.K eğer MİT'e gidp bu bilgiyi vermeseydi ve bu bilgi Genelkurmay ile paylaşılmasaydı çok daha kötü olacaktı. Çünkü O.K sayesinde darbe saati gece 03.00'ten akşam saatlerine alındı. Eğer gece 03.00'de başlasaydı bugün siz de ben de burada olmayacaktık.

