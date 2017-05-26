FETÖ'nün paniği itirafçı ifadelerinde...

AA

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Giriş Tarihi: 26.5.2017 11:49 Güncelleme Tarihi: 26.5.2017 11:59
FETÖ'nün paniği itirafçı ifadelerinde...

Konya'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan şüpheli, örgütteki çözülmenin önüne geçilmesi için elebaşı Fetullah Gülen'in "ortadan kaybolun" talimatı verdiğini söyledi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Konya merkezli 27 ilde örgütün TSK'ya yerleştirdiği askeri personelin, "mahrem asker abileri" olduğu öne sürülen kişilere yönelik 24 Mayıs'taki operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden bazıları itirafçı oldu.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığındaki mahrem asker abiliği yapılanmasındaki örgütün sözde üst düzey görevlisi olan itirafçı, verdiği bilgilerle örgüt üyesi birçok kişiyi deşifre etti.

İtirafçı, çözülme nedeniyle örgütün nasıl paniğe kapıldığını da anlattı.

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FETÖ'nün paniği itirafçı ifadelerinde...
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