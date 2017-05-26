FETÖ'nün paniği itirafçı ifadelerinde...

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Konya merkezli 27 ilde örgütün TSK'ya yerleştirdiği askeri personelin, "mahrem asker abileri" olduğu öne sürülen kişilere yönelik 24 Mayıs'taki operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden bazıları itirafçı oldu.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığındaki mahrem asker abiliği yapılanmasındaki örgütün sözde üst düzey görevlisi olan itirafçı, verdiği bilgilerle örgüt üyesi birçok kişiyi deşifre etti.

İtirafçı, çözülme nedeniyle örgütün nasıl paniğe kapıldığını da anlattı.