FETÖ üyeliğinden... Tıp fakültesi dekan yardımcısına hapis

ByLock kullandıkları belirlenen, FETÖ bağlantılı derneklerin 17 yöneticisi gözaltına alındı.Aralarında ihraç edilen öğretmenler, öğrenciler ve esnafların da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.Kapatılan Canik Başarı Üniversitesi, FEZA Koleji, Sakarya Dershaneleri ve NT mağazalarının 15 eski çalışanı gözaltına alındı.Hakkında yakalama kararı bulunan eski Afyonkarahisar Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Müjdat Karagöz, Edremit ilçesinde bir piknik alanında yakalandı. ByLock kullandığı ileri sürülen eski Kayseri Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da Balıkesir'de gözaltına alındı.14 öğretmen gözaltına alındı.Üniversitesi Tıp Fakültesi eski Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Gürsel Acartürk ve öğretim üyesi Prof. Dr. Ümit Üveyt İnan, 9'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.FETÖ'ye finans desteği vermekle suçlanan 25'i tutuklu 105 sanıklı davada, 6 kişi tutuklandı. İşadamı Seyfettin Alpat sağlık durumu nedeniyle tahliye edildi.Gebze Teknik Üniversitesi'nde 5 öğretim görevlisi, 1 teknisyen ile 5 öğrenci yakını gözaltında.Lüleburgaz'da kapatılan Gaye Özel Eğitim Hizmetleri Şirketinin 10 eski eski çalışanı öğretmen ve yurt sorumlusu gözaltına alındı.Örgütün, tutuklanan Bülent Ecevit Üniversitesi sorumlusu Hüseyin Alpsoy'un ifadesiyle 3 araştırma görevlisi gözaltına alındı.Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 komiserden 2'si ile zanlıları sınırdan geçirmeye çalışan, PKK'ya üyelikten aranan üniversite öğrencisi tutuklandı.ByLock kullandığı belirlenen eski akademisyen Rana S. tutuklandı.FETÖ'ye ait Özel Demir Koleji yöneticilerinden Mustafa Emre Çabuk, önceki gün Başkent Tiflis'te gözaltına alındı, dün de tutuklandı.