FETÖ’nün eski imamı hakimleri uyardı

İŞTE GÜLEN VAKFI'NIN ESKİ MÜDÜRÜ ÜMİT AKDEMİR'İN SABAH.COM.TR'YE YAPTIĞI AÇIKLAMADAN BAZI BAŞLIKLAR





İFADELER EZBERLETİLMİŞ

249 kez ağırlaştırılmış müebbet ile yargılanan bir insan mahkeme heyeti ile dalga geçip FETÖ'yü ve teröristbaşı Gülen'i aklamaya devam ediyorsa burada başka bir şey var demektir. Daha önce belirttim tekrar altını çiziyorum. Örgüt cezaevlerinde çok aktif. Hala bu insanlara çeşitli dini telkin ve vaatlerde bulunarak kandırıyorlar. Teröristbaşı Gülen ve yurtdışındaki FETÖ'cü hainlerle mahkemede ifade veren FETÖ'cü darbecilerin aynı dili konuşmasının başka bir açıklaması yok. İfadeler ezberletilmiş.

TEK BİR PİŞMANLIK İFADESİ YOK

Dikkat ederseniz hiçbirinde tek bir pişmanlık ifadesi yok. Bunlar çok iyi yetiştirilmiş örgüt elemanları. 40 yıl boyunca bugünler için hazırlandılar. Şimdi de bedel ödüyorlar. Kendilerini yakma pahasına teröristbaşı Gülen hakkında tek bir kelime etmiyorlar. FETÖ'yü zor durumda bırakacak ifadelerden ısrarla kaçınıyorlar. Fetullah'ın "adanmış ruhlar" dediği işte bunlar.

FETULLAH VE ÖRGÜT ELEMANLARI İLE AYNI DİLİ KULLANIYORLAR

FETÖ'cü askerlerin mahkemede kullandıkları dile dikkat edin. Fetullah'ın son vaazlarındaki sözlerinden ve FETÖ'cü hainlerin sosyal medyadaki paylaşımlarından ilham alındığını göreceksiniz. Bu sözler mahkeme öncesinde kendilerine dikte ettirilmiş. Davayı sulandırın, darbe ile alakası olmayan insanları darbeye dahil edin, darbeye karşı çıkanları itibarsızlaştırın, FETÖ'yü ve Gülen'i de bu işe hiç karıştırmayın" denilmiş. Mahkemede ifade veren örgüt üyeleri de harfiyen bu emirleri yerine getiriyor.

DARBECİ FETÖ'CÜLER HALA GÜLEN'İN MEHDİ OLDUĞUNA İNANIYOR

Cezaevlerinde dini telkinin ise devam ettiğini de biliyoruz. Cezaevinden çıkan bazı eski arkadaşlarla konuştum. İnsanları yine çeşitli rüyalarla kandırmaya devam ediyorlar. İtirafçı olmayanların Peygamberimizin koruması altında olduğunu anlatıp her gece peygamberimizin cezaevlerini ziyaret ettiğini söylüyorlar. İşin ilginç yanı 40 yıldır beyinleri yıkanmış ve sosyal hayattan kendilerini soyutlamış bu FETÖ'cü askerler bu yalanlara inanıyor. Hala teröristbaşını kainat imamı ve Mehdi olarak görüyorlar. Yakında Fetullah'ın ABD'den gelip kendilerini kurtaracağını düşünüyorlar. Bu insanlar aynı koğuşta kaldıkları sürece bu hipnozdan kurtulamaz. Başka insanlarla yaşayıp sağlıklı düşünme imkanı bulmaları gerekir.

MAHKEME HEYETİ BU ŞOVA İZİN VERMEMELİ

Bunlar açık açık mahkeme heyeti ve kamuoyu ile dalga geçiyor. Pensilvanya'daki hain bu haberleri okuyup gülüyordur. Mahkeme heyeti bu şova izin vermemeli. Hakim ve savcılar davalara çok iyi hazırlanmalı ve FETÖ'cü hainlerin dava sürecini kendilerinin istediği yöne çekmesine izin vermemeli. Gazeteler ve ajanslar da FETÖ'cü hainlerin ekmeğine yağ sürecek yayınlar yapmaktan kaçınmalı. Çelişkileri yüzlerine vurulmalı

MAHKEMEDE BİLE ÖRGÜTSEL FAALİYET

FETÖ'cü hainlerin tamamının mahkemede aynı dili kullanması, hayatlarının geri kalanını hapiste geçirme pahasına FETÖ'yü ve liderini aklama çabası içerisine girmesi hayatın akışına ters bir durumdur. Sıradan bir vatandaş asla böyle bir tutum içerisine girmez. Mehkemedeki bu tavır hepsinin örgütsel faaliyet içerisinde olduklarının bir delili. Mahkeme heyeti bu ayrıntıyı kaçırmamalı ve sürekli yüzlerine vurmalı.

FETÖ HEPSİNİN AİLESİNE MAAŞ VERİYOR

Bu hainlerin aileleri de ses çıkaramıyor. FETÖ ailelerin tamamına maaş veriyor. Askeriyede aldıkları maaşın aynısı ailelere ödeniyor. Ödemeler de yurtdışından gelen yabancı uyruklu FETÖ elemanları tarafından yapılıyor. FETÖ üyeleri denilince aklımıza hep Türk uyruklu insanlar geliyor. Aslında binlerce yabancı uyruklu insan var bu örgüte üye olan. Çünkü örgüt 40 yıldır yurtdışında kendisine adam yetiştiriyor. Özellikle Ortaasya ve Kafkaslarda çok fazla fanatik örgüt üyesinin varlığı biliniyor. Devlet sık sık Türkiye'ye giriş yapan bu isimleri de mercek altına almalı.

"İTİRAFÇI OLURSANIZ BİZİ KAYBEDERSİNİZ!"

Örgüt cezaevlerindeki FETÖ'cülerin itirafçı olmaması yönünde yoğun bir çalışma yürütüyor. Örgüt üyelerine "itirafçı olursanız aynı cezayı alırsınız, ailenize maaş kesilir ve bizim desteğimizi kaybedersiniz" şeklinde telkinlerde bulunularak üstü kapalı tehditlerde bulunuluyor.