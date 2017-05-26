’de çevresinde hareketli dakikalar!

İHA

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Giriş Tarihi: 26.5.2017 19:51 Güncelleme Tarihi: 26.5.2017 20:11
İstanbul Ataşehir’de rezidans çevresinde hareketli dakikalar!

’de bulunan bir ın çevresinde hareketli dakikalar yaşandı. Rezidansın çevresinde çok sayıda özel harekat polisi önlem alırken, itfaiye ekipleri de hazır bekletildi. 1 saat süren operasyon sonucunda silahlı bir kişi teslim oldu.

'deki bir Rezindansın çevresinde hareketli dakikalar yaşanmaya devam ediyor. ın çevresinde özel harekat polislerinin yanısıra bir itfaiye aracının da önlem aldığı görülüyor. Polislerin rezidansın 13'üncü katında bulunan yaşanan bir olaya müdahale amaçlı önlem aldığı belirtiliyor. Bu arada Özel Harekat polislerinden bazılarının rezidansa girdiği görüldü. Yaklaşık 1 saat süresince Özel Harekat Polislerinin önlem aldığı Rezidansta silahlı bir şüpheli ikna edilmek suretiyle gözaltına alındı. Rezidanstan çıkarılan şüphelinin psikolojik sorunları olduğu bildirildi. Şüpheli polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.

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İstanbul Ataşehir’de rezidans çevresinde hareketli dakikalar!
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