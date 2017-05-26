İstanbul Ataşehir’de rezidans çevresinde hareketli dakikalar!

Ataşehir'deki bir Rezindansın çevresinde hareketli dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Rezidansın çevresinde özel harekat polislerinin yanısıra bir itfaiye aracının da önlem aldığı görülüyor. Polislerin rezidansın 13'üncü katında bulunan yaşanan bir olaya müdahale amaçlı önlem aldığı belirtiliyor. Bu arada Özel Harekat polislerinden bazılarının rezidansa girdiği görüldü. Yaklaşık 1 saat süresince Özel Harekat Polislerinin önlem aldığı Rezidansta silahlı bir şüpheli ikna edilmek suretiyle gözaltına alındı. Rezidanstan çıkarılan şüphelinin psikolojik sorunları olduğu bildirildi. Şüpheli polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.