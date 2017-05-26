İzmir'de terör operasyonu

Alınan bilgiye göre, 2 Mayıs'ta Karabağlar'daki kentsel dönüşüm şantiye alanına motolofkokteylli saldırıda bulunulması olayıyla ilgili soruşturmada, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu olayın terör örgütü PKK/KCK üyesi 3 kişi tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Zanlıların yakalanması için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu talimatıyla, Terörle Mücadele, Özel Harekat ve İstihbarat şubelerinden ekiplerin katıldığı bir operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgusunun devam ettiği belirtildi.