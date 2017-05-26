“Kumpasların arşivi Zaman’da”

İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin iddianamede Zaman kod adlı gizli tanığın beyanları kan dondurdu. Gizli tanık, kapatılan Zaman gazetesi
nin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın, FETÖ/ PDY'ye karşı olan bazı askeri personelin cinsel içerikli özel görüntülerinin gazetenin arşivinde tutulduğunu söylediğini öne sürdü. Gizli tanık Zaman şu ifadeleri dile getirdi: "Ekrem Dumanlı benim de bulunduğum bir ortamda Ergenekon örgütünün tutuklamalarına ilişkin operasyonun nasıl ve ne şekilde yapıldığını anlattı. Dumanlı, Zaman gazetesinin özel bir arşivinin olduğunu, bu arşivin özel olarak korunduğunu, üç katlı bir binada bulunduğunu, arşivde birçok kişinin cinsel ilişkilerinin kayıtlarının olduğunu ama Zaman gazetesinin ve örgüt televizyonlarının bunları yayınlayamayacağını, zamanı geldiğinde kardeş gazete ve TV'lerde veya izi bulunamayan internet sitelerinde yayınlanacağını söyledi." FETÖ'nün üst düzey teknik sistemleri kullanarak takip yapabilen, dinleme, izleme ve görüntü alabilen cihazları satın aldığına dikkati çeken gizli tanık, "Bu yöntemlerle hem FETÖ mensubu kişiler hem de toplumun genelinde cemaate karşı bir korku ve korkuya dayalı saygı algısı oluşturuluyordu" ifadesini kullandı. Askeri casusluk kumpasıyla ilgili soruşturmayı, İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato yürütüyor.