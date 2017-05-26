Mardin'de PKK'nın finans kaynağına büyük operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'nın finans kaynağı olan uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Nusaybin ilçesine bağlı Doğuş köyünde çalışma başlatıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, özel harekat polislerinin de katılımıyla bazı adreslere operasyon yapıldı.

Operasyonda 16 kilo 650 gram esrar ve ekili durumda 2 bin 591 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.T, B.T. ve L.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.