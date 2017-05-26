Merkel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ne istediği ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Brüksel temasları çerçevesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü.

Erdoğan ile Merkel görüşmesinin detayları ortaya çıktı. Akşam'ın haberine göre, terör örgütleri FETÖ ile PKK'ya kapılarını ardına kadar açan ve Türkiye'nin iade taleplerini geri çeviren Almanya'da Başbakan Merkel, Brüksel'de görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ajanlık faaliyetleri dolayısıyla Türkiye'de tutuklu bulunan Deniz Yücel'in salıverilmesini istedi.

ALMANYA'DA SKANDAL OLARAK YORUMLANDI

Alman Başbakanlık ofisinden yayımlanan açıklamada, "Şansöyle Merkel, Deniz Yücel'in salıverilmesini talep etti" denildi. Türkiye'nin tüm iade taleplerini geri çeviren, referandum çalışmaları sırasında terör örgütleri ile birlikte hareket eden ve FETÖ'cü ile PKK'lı teröristlere kapılarını ardına kadar açan Almanya'da Başbakan Merkel'in bu isteği "skandal" olarak yorumlandı.

SKANDAL ORTAYA ÇIKTI! İŞTE DENİZ YÜCEL OLAYININ PERDE ARKASI