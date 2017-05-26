’in Cumhurbaşkanı ’dan ne istediği ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 26.5.2017 09:28 Güncelleme Tarihi: 26.5.2017 09:29
Merkel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ne istediği ortaya çıktı

Terör örgütleri FETÖ ile PKK'ya kapılarını ardına kadar açan ve Türkiye'nin iade taleplerini geri çeviren Almanya'da Başbakan , 'de görüştüğü Cumhurbaşkanı 'dan ajanlık faaliyetleri dolayısıyla Türkiye'de tutuklu bulunan 'in salıverilmesini istedi. Almanya'da Başbakan Merkel'in bu isteği "skandal" olarak yorumlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip temasları çerçevesinde Almanya Başbakanı Angela ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü.

Erdoğan ile Merkel görüşmesinin detayları ortaya çıktı. Akşam'ın haberine göre, terör örgütleri FETÖ ile PKK'ya kapılarını ardına kadar açan ve Türkiye'nin iade taleplerini geri çeviren Almanya'da Başbakan Merkel, Brüksel'de görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ajanlık faaliyetleri dolayısıyla Türkiye'de tutuklu bulunan 'in salıverilmesini istedi.

ALMANYA'DA SKANDAL OLARAK YORUMLANDI

Alman Başbakanlık ofisinden yayımlanan açıklamada, "Şansöyle Merkel, Deniz Yücel'in salıverilmesini talep etti" denildi. Türkiye'nin tüm iade taleplerini geri çeviren, referandum çalışmaları sırasında terör örgütleri ile birlikte hareket eden ve FETÖ'cü ile PKK'lı teröristlere kapılarını ardına kadar açan Almanya'da Başbakan Merkel'in bu isteği "skandal" olarak yorumlandı.

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Merkel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ne istediği ortaya çıktı
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