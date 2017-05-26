Darbe Komisyonu Başkanı Reşat Petek, Meclis'in darbe girişimi raporunu açıklıyor

FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Petek basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Tüm delil ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde, 15 Temmuz darbe girişimine, ülkemiz dışındaki bazı odakların bulup yetiştirdiği, himaye ettiği, yurtiçi ve yurtdışında yarım asırdır hep desteklediği, Fetullah Gülen'in sözde liderliğinde FETÖ/PDY örgütünün karar verdiği ve icra ettiği anlaşılmıştır" dedi.

"FETÖ YARIM ASIR DARBE HAZIRLIĞI YAPMIŞ"

Basın açıklamasında bulunan 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, "Rapor 4 ay 15 gün gibi bir sürede tamamlandı. 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında FETÖ'nün olduğunu en baştan beri söyledik. Bugün tereddütsüz bir şekilde her türlü dökümana ulaştığımızı söyleyebilirim" dedi.

FETÖ'nün yarım asırdır darbe için hazırlık yaptığının altını çizen Reşat Petek, raporda yer alan kanıtlara ilişkin şunları kaydetti:

DARBECİ PİLOTUN İFADELERİ

* Elimizde, darbeci pilot Müslüm Macit'in ifadesi var. "Bizim yani hizmet hareketinin darbe yaptığını biliyordum. Bilerek atış yaptım" Demek ki bir taraftan Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunulurken Külliye'nin bombalanması eylemini gerçekleştiren sanık beyanında FETÖ mensubu olduğunu ikrar ediyor.

* Genelkurmay Başkanı Akar'în ifadesinde, sözde kanaat önderi Fetullah Gülen ile görüştürülmeye ikna edilmeye çalışılması.

FETÖ'CÜ PROF. ÖZSOY'UN AÇIKLAMALARI

* FETÖ mensubu Prof. Osman Özsoy'un 14 Haziran 2016 tarihinde bir televizyon kanalında yaptığı konuşmasında, çok net bir şekilde yakında darbe olacağını ima etmişti. Özsoy ayrıca keşke Prof. olacağıma Albay olsaydım demesi.

TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'İN SAHTEKARLIĞI

* Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan aldığımız raporda 10 Temmuz 1959 yılında göreve başlayan yetkililerin yetersiz olduğunu belirtmesine rağmen bir gizli el kendisini himaye etmiş ve 7 yıl aday memurluk yapmıştır. Normal bir memurun bir yıl aday memurluğu olabilir.

* Elde ettiğimiz bilgi ve belgeler Fetullah Gülen'in bir sahtekar olduğunu ortaya koyuyor.

15 TEMMUZ GECESİ DARBECİLERİN ARALARINDA YAPTIĞI YAZIŞMALAR

* O gece, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne silahların teslim edilmemesi, darbe girişimi saatlerinde kendi faaliyetlerindeki polis memurlarına darbe girişiminde bulunanlara direnilmemesi talimatları ile açıkça destek verdikleri tespit edilmiştir. Gece yarısından sonra ise durum değişiyor. Şüpheli Ersan Gönül'ün telefonunda ele geçirilen belgeler…

* FETÖ/PDY darbe girişiminin başarısız olduğunun anlaşıldığı saatlerde "Önemli durum, durum kötü, tüm il ve ilçe imamlarına iletin, tüm hizmet mensupları darbeyi şiddetle kınayan açıklama yapsın. Meydanlara inip kendisini kamufle etsin, resim çektirip sosyal medyada yayınlasın. Hoca efendinin (teröristbaşı Gülen'in) adı geçmesin açıklamalarda, Cumhurbaşkanına karşı olumsuz bir paylaşım yapmayın, bu grubu kapıyorum" diyerek kendilerini kamufle etme şeklindeki talimatın verildiğini görüyoruz.

"DARBE GİRİŞİM SAATİNİN DEĞİŞMESİ EN ÖNEMLİ FAKTÖRLERDEN"

"Darbe girişiminin önceden haber alınamamasının bir istihbarat zaafı olduğunda kuşku yoktur." diyen Petek, "Ancak Kara Havacılık'tan gelen pilot subayın MİT Müsteşarına yönelik verdiği bilgilerden sonra MİT'in ve Genelkurmay Başkanlığının önleyici girişimleri sayesinde darbe girişim saatinin 16 Temmuz gece saat 03.00'ten 15 Temmuz 2016 saat 20.30'a çekilmesi, darbenin önlenmesinde en önemli faktörlerden biri olarak görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Petek, "Ülkemizin mevcut kurumsal istihbarat yapısının iç ve dış istihbarat ihtiyacını tam anlamıyla tatmin edici şekilde karşılamadığı görülmektedir. Mevcut yapının sorunlu ya da yetersiz noktaları gözden geçirilmeli, ülkemizin istihbari ihtiyaç ve hedeflerini karşılayacak yeni bir iç ve dış istihbarat konsepti ve yapılanması tüm yönleriyle müzakere edilmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

DEVLETE KULLANMAK İÇİN SİYASETE SIZDILAR

Petek, basın açıklamasında FETÖ'nün devletin üst organlarına sızma girişiminde kullandığı yöntemlere ilişkin şu bilgilieri aktardı: Sadece herhangi bir siyasi partiyle irtibat, diğerlerine uzak örgüt yapılanması olmadığını tespit etmiş bulunuyoruz. Dönemsel olarak, ister tek parti ister koalisyon olarak iktidardaki partilere yakın davranıp başta mülkiye, adliye, askeriye olmak üzere devlet üst organlarına sızmak için kendilerince örgüt amaçlarına yönelik siyaseti kullanma yolunu seçtikleri anlaşılmaktadır.

FETÖ KOMİSYONU BAŞKANI: TAM BİR FETÖ’CÜ SÖYLEM