'te sıcak : 1 , 1 yaralı!

İHA

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Giriş Tarihi: 26.5.2017 19:59 Güncelleme Tarihi: 26.5.2017 20:02
Siirt'te sıcak çatışma: 1 şehit, 1 yaralı!

'in ilçesi Akmeşe mevkiinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaşanan da 1 asker oldu, 1 asker yaralandı. Bölgede çatışma sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Akmeşe mevkiinde bir grup PKK'lı teröristin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

3. Komando Tugay Komutanlığına bağlı birliklerin katılımıyla başlatılan operasyonda, teröristlerle sıcak temas sağlandı.

Güvenlik güçlerinin, "Teslim ol" çağrılarına teröristlerin ateş açarak karşılık vermesi üzerine çıktı.

Çatışmada, 1 asker oldu, 1 asker yaralandı. Yaralı asker kaldırıldığı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bölgede, çatışmanın sürdüğü öğrenildi.

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Siirt'te sıcak çatışma: 1 şehit, 1 yaralı!
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