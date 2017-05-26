‘Siyaset, terörün kuklası olmamalı’

Ankara'da açlık grevi eylemi adı altında gerçekleştirdikleri terör propagandasıyla toplumsal kaosun fitilini ateşlemek isterken tutuklanan terör örgütü DHKP-C
üyesi Nuriye Gülmen ile Semih Özakça'ya CHP ile HDP'li milletvekillerinin kalkan olması tepki çekti. Haklarında önceki gün hazırmlanan iddianame "silahlı terör örgütüne üye olmak", "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istenen Gülmen ve Özakça'ya milletvekillerinin destek vermesini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
sert sözlerle eleştirdi. Vilayetler Hizmet Birliği'nin dün yapılan 44. Olağan Genel Meclis Toplantısı'nda konuşan Soylu şunları söyledi:
Kızılay'da Yüksel Caddesi'nde 9 Kasım 2016'dan itibaren 2 kişi biri akademisyen, biri öğretmen, iki devlet memuru açlık grevi eylemine başlıyorlar. Her zamanki gibi klasik CHP'li vekiller gidiyor geliyor, bazen de HDP'li vekiller gidip geliyor destek veriyorlar.
Basın açıklamaları, hatta bazı vekillerin yarım günlük, iki öğün arasında yapılan komik açlık grevleriyle verilen destekler var. Kamuoyuna aktardıkları hikaye şu; bu kişiler biri akademisyen, biri öğretmen güya OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç ediliyorlar. Mesleklerine geri dönmek için de açlık grevine başlıyorlar.
Yapılan haberlerde ısrarla akademisyen ve öğretmen vurgusu yapılıyor ki olay daha kolay yönetilebilsin, tiyatro daha güzel oynansın. Peki şimdi ben bir şey sormak istiyorum; Kasım ayından beri bu kişiler hep eylem yapıyorlar, Kasım ayından beri bu eyleme destek veren vekiller, basın kuruluşları, bu topluma, bu aziz millete, bu kişilerin DHKP-C terör örgütü üyesi olduğunu hiç söylediler mi?
Ancak olay nettir. Doğrudan DHKP-C mensubu kişilere yönelik bir ihraç söz konusudur ve yapılan her şey kanun içinde yapılmaktadır. Bu kişilerin örgütle organik bağları var. Biri öğretmenmiş biri akademisyen. Kusura bakmasınlar, biz çocuklarımızı "terörist olarak eğitsinler" diye okula göndermiyoruz. Çocuklarımızı terer örgütü mensuplarının eline asla teslim etmeyiz.
Siyaset, terör örgütlerinin kuklası olmamalıdır. Milletvekilleri, siyasi partililer bu konuda çok dikkatli olmalıdırlar. Bu iki kişinin açlık eylemini iki siyasi parti de masum gibi göstermeye çalışan bir anlayış ortaya koyuyor. Böyle bir kariyer bir öğretmen için normal midir? Bu tür kişilere devletin neden maaş verdiğini sorgulayamayacak mıyız?
'Terör destekçilerine voltalı destek verdiler'
Emniyet birimleri terör örgütü bağlantıları tespit edilip memuriyetten çıkarılan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın başlattığı açlık grevinin asıl amacının, Gezi Parkı benzeri toplumsal bir kaos ortamı oluşturmak olduğunu deşifre etti. Gülmen ve Özakça'nın DHKP-C terör örgütünün memur yapılanması DMH/KEC (Devrimci Memur Hareketi/Kamu Emekçileri Cephesi) içinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Bölge esnafı ve halkının rahatsızlık duyması üzerine güvenlik güçleri terör propagandasına müdahale etti. Kamu huzurunu bozmaya yönelik faaliyette bulunan Gülmen ve Özakça gözaltına alındı. Bölge esnafının işlerine, bölge halkının ise huzuruna gölge düşüren terör destekçileri ise Yüksel Caddesi'nden uzaklaştırılmak istendi. Taşkınlık yapan terör destekçilerine CHP ve HDP'li milletvekilleri sahip çıktı. CHP'de Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Şenal Sarıhan, Necati Yılmaz, Eren Erdem, Murat Emir, Ali Şeker, Yıldız Tur Biçer, Mustafa Balbay, Orhan Sarıbal, Şenal Sarıhan, Murat Emir, Ali Haydar Hakverdi, Hilmi Yarayıcı ile HDP milletvekili Mithat Sancar, Gülmen ve Özakça'nın gözaltına alındığı Yüksel Caddesi'ne giderek polise zorluk çıkardı. Polis, terör destekçilerini dağıtırken CHP ve HDP'li milletvekilleri tepki gösterdi. Önceki gün CHP ve HDP'li milletvekilleri Yüksel Caddesi'nde 'volta atarak' provokasyonlarını sürdürdü. Vekillerin hep birlikte temsili volta atarak terör örgütü destekçilerini savunması dikkat çekti.