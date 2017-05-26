: soruşturmasında 3 tutuklama talebi

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN

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Giriş Tarihi: 26.5.2017 18:51 Güncelleme Tarihi: 26.5.2017 18:58
Son Dakika: Sözcü soruşturmasında 3 tutuklama talebi

gazetesinin bazı yöneticilerinin adına suç işledikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi.

gazetesinin bazı yöneticilerinin çı adına suç işledikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında aralarında gazetenini sahibi 'ında bulunduğu 4 şüpheli hakkında gözaltı karar verilmiş, 3'ü gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler , ve bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta sorguları yapılan 3 şüpheli tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilere 'Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' ve 'Cumhurbaşkanı'na suikast ve fiili saldırıya yardım etme' suçlamaları yöneltildi. Ayrıca Mediha Olgun hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan da tutuklama istendi. Şüphelilein sorgusu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde yapılacak.

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Son Dakika: Sözcü soruşturmasında 3 tutuklama talebi
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