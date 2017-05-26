Trump, Erdoğan ile May'in sohbetine kulak kabarttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATODevlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı" için geldiği Brüksel'de, yeni NATO Karargah binasında düzenlenen çalışma yemeğine katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, salona girdiği sırada yine ilginç bir harekete imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Theresa May'in masada sohbet ettiğini gören Trump, geçerken göz ucuyla bakarak konuşmaya kısa bir süre kulak misafiri oldu.

Erdoğan ile Trump, tören öncesi ise tokalaşarak bir süre sohbet etti.

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