81 ilde eş zamanlı olarak başlatıldı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla trafik kazalarının en aza indirilmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması ve denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerinde yakalanma riski duygusunun artırılması amacıyla, 81 ilde eş zamanlı olarak "polis ve jandarma iş birliğinde" ülke çapında ilk kez trafik denetimleri başlatıldı.

Uygulamaya 2 bin 405 emniyet, bin 528 Jandarma, toplamda 3 bin 933 personel katılıyor. Şehir giriş ve çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen bin 611 kontrol noktasında kişi ve araçlar üzerinde ehliyet ve ruhsat kontrolü ile plaka sorgulaması yapılıyor.

ÜÇ AŞAMALI OLARAK PLANLANDI

Üç aşamalı olarak planlanan denetimlerin ilk aşaması bugün 10.00-12.00, ikincisi 15.00-17.00 saatleri arasında yapıldı. Uygulamanın üçüncü aşaması ise saat 21.00'de başladı. Uygulamanın üçüncü aşaması devam ederken, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz, Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkan Vekili Yarbay Mete Özcan ve daire başkanları, uygulamaları Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden canlı bağlantılarla anlık takip etti.

DENETİM NOKTALARIYLA BAĞLANTI KURULDU

Koordinasyon Merkezinde, Ankara, Adana, Konya, Kayseri, Samsun, İzmir ve İstanbul'daki denetim noktalarıyla bağlantı kuruldu.

Akdeniz, canlı bağlantılarda hem emniyet hem jandarma personeli hem de vatandaşlarla sohbet etti.

Ekiplere teşekkür eden ve başarılar dileyen Akdeniz, vatandaşlara da "Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Arkadaşlarımız ve bizler sizin can güvenliğiniz için gece gündüz yollardayız." şeklinde seslendi.

Akdeniz, uygulamadaki amaçlarının sürücülere ceza vermek değil onları bilinçlendirmek, sürücü hatalarından kaynaklı kazalara karşı tedbir almak olduğunu vurguladı.