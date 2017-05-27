Kontrollü darbe yalanına cevap: Darbeyi FETÖ yaptı
TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu
raporunu açıkladı. 3 bölüm 661 sayfadan oluşan rapor CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kontrollü darbe" iddiasını açıkça çürütür nitelikte.
KESİN OLARAK FETÖ YAPTI
Komisyon Başkanı Reşat Petek, "Tüm deliller ve belgeleriyle bu darbe FETÖ darbesi
dir" derken, komisyon raporuna yansıtılan MİT'in değerlendirmesinde ise "Darbe girişimi, devlet ile milletin topyekün müdahalesi ile bastırılmıştır. Cumhurbaşkanının 'Başkomutan' olarak bizzat meydanlarda olacağını belirtmesi, halkın motivasyonunu artıran önemli bir faktör olmuştur" görüşüne yer verildi.
YARIM ASIRLIK İHANET PLANI
İşte Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Petek'in açıkladığı rapordan satır başları:
"Tüm delil ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde, 15 Temmuz darbe girişimine, ülkemiz dışındaki bazı odakların bulup yetiştirdiği, himaye ettiği, yurtiçi ve yurtdışında yarım asırdır hep desteklediği, Fetullah Gülen'in sözde liderliğinde FETÖ/PDY örgütünün karar verdiği ve icra ettiği anlaşılmıştır.
"Örgütün, seçilmiş iktidarı devirmeye yönelik girişimlerinin 17-25 Aralık 2013 süreciyle ortaya çıkarak fiili darbe girişimine kadar süregeldiği, MİT TIR'larının durdurulması ile uluslararası alana taşınmaya çalışıldığı dikkate alındığında, Balyoz, Ergenekon gibi dosyalardaki hukuka aykırı işlemler de FETÖ'nün bir kısım hukuki imkân ve argümanları darbe girişimindeki tanklar ve uçaklar gibi kullandığını gözler önüne sermektedir.
TAYYİP ERDOĞAN FAKTÖRÜ
Darbe girişiminin önlenmesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararlı tutumu belirleyici olmuştur. Darbeye karşı etkin ve topyekun tepkinin Cumhurbaş-kanı'nın açıklamaları ve çağrısıyla yoğun olarak başladığı gözlenmiştir. Bu nedenle, darbe girişiminin engellenmesinde en etkili isimlerin başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geldiği açıktır. Cumhurbaşkanının Başkomutan olarak bizzat meydanlarda olacağını belirtmesi, halkın motivasyonunu artıran önemli bir faktör olmuştur.
TOPYEKÛN SALDIRI
15 Temmuz, milletin iradesini yok etmeye, demokratik kurumları bertaraf etmeye matuf, devlet yönetimini gasp etmeyi amaçlayan topyekûn bir saldırıdır. Bu saldırıya karşı en başta iradenin sahibi olan milletin bizzat kendisi direnişe geçmiş, bu sayede kanlı darbe girişimi bastırılarak milli irade prangaya vurulmaktan kurtarılmıştır." Bu arada MİT'in raporunda da "FETÖ'nün 170 ülkede faal olduğu, ana karargahının ABD'de bulunduğu ve yabancı istihbarat servislerinin şemsiyesi altında çalıştığı" ifade edildi.
İSTİHBARAT ZAAFI VAR
"Darbe girişiminin önceden haber alınamamasının bir istihbarat zaafı olduğunda kuşku yoktur. Ancak Kara Havacılık'tan gelen pilot subayın MİT Müsteşarı'na yönelik verdiği bilgilerden sonra MİT'in ve Genelkurmay Başkanlığı'nın önleyici girişimleri sayesinde darbe girişim saatinin 16 Temmuz gece saat 03.00'ten 15 Temmuz saat 20.30'a çekilmesi, darbenin önlenmesinde en önemli faktörlerden biri olarak görülmektedir." 92-94 giri şliler ...
"Raporumuzu 4 ay 15 günde tamamladık. Darbeye kalkışanların çoğu 1992-1994 arası Hava Harp Okulu'na girenler... Raporun sonuna koyduğumuz bazı kavramlar, FETÖ'ye menup kişilerin kullandığı kavramlar. Bunu da terminoloji olarak belirttik."
DEV BİR SUÇ ŞEBEKESİ
Eldeki bilgiler FETÖ'nün 160'a yakın ülkede mevcut olduğunu, 800'e yakın okul ve üniversite, 100'e yakın öğrenci yurdu, 1000'den fazla STK, vakıf, dernek, 200'den fazla yazılı ve görsel medya, 500'den fazla şirketten oluşan devasa bir ağ üzerinden faaliyet gösterdiğini ortaya koymaktadır. FETÖ'nün toplam sermayesinin 25-50 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu küresel ağ içerisinde sadece yönetici konumundakilerin sayıları 3 bini geçmektedir. Ülkemiz tarihinde karşılaşılan hiçbir darbeyi önceden haber alıp bağlı olduğu makam ve mercilere haber veremeyen MİT'in bu husustaki yetersizliğinin sebepleri araştırılmalıdır.
FETO'DAN CHP'YE BAĞIŞ
Raporda yer alan bilgi ve belgelere ilişkin paylaşımlarda bulunan Reşat Petek, "FETÖ dönemsel olarak iktidarda da bulunan partilere yakın davranmıştır. Sadece bir siyasi partiyle irtibat ya da yakınlık tespit edemedik" dedi. Petek, FETÖ lideri Gülen'in 1967 yılında CHP'ye 5 bin lira bağışta bulunduğunu da açıkladı. CHP'li Aykut Erdoğdu ise söz konusu belgenin gerçek olmadığını savundu.
GÜLEN BİR SAHTEKARDIR
"Elde ettiğimiz bütün bilgiler, belgeler şu gerçeği ortaya koyuyor: Fetullah Gülen bir sahtekârdır. Başka bir kişi yaptığında ağır cezaya çarptırılacak sahtecilik eylemlerinden dolayı hiçbir soruşturma geçirmemiştir. Yeşil pasaportu, düzenlediği sahte belgelerle almıştır. Emeklilik işlemlerini yine sahte evraklarla sağlamıştır. Elebaşının ABD'ye gitmesinde Ecevit hayati rol üstlendi. Gülen'in Eski CIA üyesi Fuller'le yakın ilişkisi var."
MİT'TEN BYLOCK RAPORU İSTEMEDİK
Reşat
Petek: "MİT'ten gelen raporda bir ByLock listesi yok. Böyle bir rapor istemedik MİT de göndermedi. Bu adli mercilerin işidir. ByLock kullanan ne kadar milletvekili varsa açıklansın deniliyor. Yetkili makamlar ByLock kullanıcısı olmadığını açıkladı. Biz zaten bunu talep etmedik. Bu görev yargınındır. Bir milletvekilinin ByLock kullandığı iddiası varsa savcılar inceleme başlatır. Şu ana kadar bu konuda herhangi bir fezleke gündeme gelmedi."
Raporda, öneriler kısmında da şu ifadelere yer verildi: "Liyakat esasına göre yapılan istihdam ve terfi işlemleri açık, şeffaf ve denetlenebilir olmalı... Sınav güvenliği sağlanmalı, kamudan örgüt militanları ayıklanmalı, sağlıklı bir din eğitimi olmalı."
DEVLET-MİLLET ORTAKLIĞI
"Darbe girişimi, devlet ile milletin topyekûn müdahalesi ile bastırılmıştır. Adli makamlar darbeci unsurlara karşı gerekli adli işlemleri derhal başlatmış, güvenlik kuvvetleri zaman kaybetmeden fiili müdahalede bulunmuş, halk meydanlara dökülerek darbecileri engellemiş, siyaset kurumu bir bütün olarak darbeye karşı bir duruş sergilemiş, kamu kurum ve kuruluşları ellerindeki tüm imkanları darbe girişiminin bastırılması doğrultusunda kullanmış ve medya organları da darbe karşıtı bir habercilik yapmıştır."