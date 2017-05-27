FETÖ’cüleri temizledik

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
, hâkim ve savcı adayları
na FETÖ mücadelesini anlattı. Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen hâkim ve savcı adaylarının kura çekiminde konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ şu mesajları verdi:
4 BİN İSMİ UZAKLAŞTIRDIK
FETÖ ile Türkiye'de ilk mücadeleye başlayan yer Türk yargısıdır. Çünkü kendi içerisinde örgüt mensuplarının yaptıkları haksızlığı, hukuksuzluğu, tehdidi yakından yaşayıp görenler yargı mensupları oldu. HSYK seçiminden sonra da bu mücadele hukuka uygun bir biçimde devam etti ve Türk yargısı içinde 4 bini aşkın FETÖ ile irtibatı, iltisakı, üyeliği nedeniyle meslekten uzaklaştırılan hakim ve savcı oldu. HSYK incelemelerini bitirdi şu anda incelenmedik hakim ve savcı kalmadı. Elbette ki bu örgütün yapısı nedeniyle bunan sonra başka incelemeler olmaz deme imkanı yok. Çünkü karşımızda çok farklı bir terör örgütü var.
VİCDANLARINI BAĞLADILAR
Elinizde olan gücün ve bu gücün doğru kullanılmasının milletimize devletimize kazandıracağı ve kaybettireceğinin herkesten ama herkesten önce sizlerin farkında olması lazım. FETÖ'ye mensup hakim ve savcılar vicdanlarını anayasa kanun ve hukuk yerine FETÖ terör örgütüne ve örgütün talimatlarına bağlayınca bu ülkeye, nasıl büyük bir ihanette bulundular hep beraber yaşadık.
MARİFET O GÜN KONUŞMAKTI
Şimdi FETÖ hakkında ağzına açıp konuşan bir sürü insan görüyorsunuz. Medyada, siyasette başka yerde. Marifet bugün konuşmak değil, marifet 17 Aralık'ta adam gibi durup, adam gibi konuşmaktı. O gün konuşan var mıydı? Şimdi herkes kılıcı eline almış şu FETÖ'cü, bu FETÖ'cü diye kesmeye bakıyor. FETÖ'cü diye kesmeye kalktıkları 17 Aralık'ta, 25 Aralık'ta sonrasında FETÖ'cülere karşı en önde mücadele eden insanlar. Eğer 15 Temmuz darbe teşebbüsü gerçekleştiği gece savcılardan bazısı Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın, bakanların ve bazı kişilerin tutuklanması yönünde talepte bulunsaydı, hâkimlerin bazıları da bu talebe uygun kararlar vermiş olsaydı Türkiye bu gün başka bir noktada olurdu. Ama o gece Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu bu terör örgütüne Türkiye adına, hukuk adına, devlet ve millet adına en büyük ve en büyük ağır yenilgiyi tattıracak darbeyi HSYK, yargı vurmuştur. Yargı bu anlamda ezber bozmuştur. Çünkü bundan önceki darbelere darbe teşebbüslerine baktığınız zaman biatçıların en önünde yüksek yargı başkanlarını, yargıyı, kurulu ve savcıları-hakimleri görürdünüz.