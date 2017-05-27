FETÖ'nün CHP ile maskeli balosu!

Türkiye 15 Temmuz darbesinin yaralarını sarmaya çalışırken, CHP "kontrollü darbe" yalanına sarılarak FETÖ'nün propagadasını yapmaya devam ediyor.

GEÇMİŞİNİ UNUTAN CHP!

Bugün "darbenin siyasi ayağı ortaya çıkarılmadı" vurgusu yapan CHP ve medyası, 17/25 Aralık yargı darbesi sürecinde Fetullahçı hainlerle birlikte hareket ettiğini unutturmaya çalışıyor.

CHP'NİN VEKİLLERİ 15 TEMMUZ'U SULANDIRIYOR

FETÖ tarafından finanse edilen bir gazetenin Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Eren Erdem bile büyük bir pişkinlikle FETÖ ile AK Parti arasında bağlantı kurmaya çalışıyor. FETÖ'nün her eyleminde bir mürid gibi en ön safta yer alan CHP'li vekiller Barış Yarkadaş, Mahmut Tanal, Şafak Pavey ve Sezgin Tanrıkulu, bugün hiçbir şey olmamış gibi 15 Temmuz darbesini sulandırmaya çalışıyor.

ARŞİVLER UNUTMADI!

Ancak arşivler unutmadı. İşte tüm yönleriyle CHP-FETÖ arasındaki kirli ittifak...

CHP FETÖ medyasını neden savundu?