‘Mülteci meselesi insani ve ahlakidir’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
, Toplumsal Gelişim Merkezi, Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin (TOGEMDER
), Suriyeli kadınların mesleki eğitim, istihdam ve topluma uyum projesi "Bir Umut, Bir Ufuk" programına katıldı. İşkur, Milli Eğitim Bakanlığı ve yerel yönetimlerin işbirliği ile 2 yıl içinde bin kadının, Türkçe ve mesleki eğitimin ardından istihdamını ve ekonomik-sosyal hayata katılımını hedefleyen proje İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde başlatıldı. Açılışta konuşan Emine Erdoğan şunları söyledi: "Toplumun tüm dezavantajlı kesimleri ile olduğu gibi, mülteciler konusu ile de yakından ilgileniyoruz. Karanlığa sövmek yerine bir mum yakmaya çalışıyoruz. Artık Suriyeli komşularımız, iş arkadaşlarımız var. Mülteci meselesi, sadece ekonomik ve siyasi değil, ahlaki ve insani bir meseledir. 'Seç-Beğen-Al' şeklinde bir mülteci siyaseti yerine, insan merkezli bir politika benimsenmiştir. Türkiye, nasıl ki Avrupa'daki Türk vatandaşlarının, girdikleri toplumla kaynaşmalarını, asimile değil entegre olmalarını istiyorsa, kendi topraklarındaki mülteciler için de aynısını istemektedir."