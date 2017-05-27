Orgüt liderine şok

/PDY'den haklarında 7.5 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istenen, 25'i tutuklu 120 sanığın yargılandığı Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada mahkeme, elebaşı Fetullah Gülen'in vatandaşlıktan çıkarılmasına yönelik Adalet Bakanlığı'na talep yazısı gönderdi.Mahkeme talep yazasında ilgili kanunlarda yer alan yazılı suçlar nedeniyle, hakkında soruşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunan kişilerin 1 ay içinde çağrıya yanıt vermemesi halinde bakanlığa bu yönde bildirimde bulanabileceği şeklindeki düzenlemeye yer verdi. Gülen'in kimlik ve ikamet bilgilerine de yer verilen talep yazısında şunlar kaydedildi:Düzenleme gereğince 680 sayılı KHK'nin 75/2 maddesi uyarınca yargılanması devam eden sanık Fetullah Gülen'in savunması alınamadığından ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı halde bu sanığın yurtdışında bulunduğu anlaşıldığından gereğinin takdir ve ifası, KHK hükmü gereğince Adalet Bakanlığı'na sunulmuştur.Talep yazısında vatandaşlığın düşürülmesine dair düzenlemeler, 2 Ocak 2017 tarihli Kanun Hükmünde Kararname ile kararnamenin 75. maddesinin 2. fıkrasında 29 Mayıs 2009 tarih ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 29. maddesine, 5237 sayılı 'TCK 302/, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315. maddelerinde yazılı suçlara dayandırıldı.