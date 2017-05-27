Sözcü soruşturmasında 2 tutuklama

Sözcü gazetesinin bazı yöneticilerinin Fetullahçı Terör Örgütü adına suç işledikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında aralarında gazetenin sahibi Burak Akbay'ında bulunduğu 4 şüpheli hakkında gözaltı karar verilmiş, 3'ü gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler Mediha Olgun, Yonca Kaleli ve Gökmen Ulu bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta sorguları yapılan 3 şüpheli tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilere 'Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' ve 'Cumhurbaşkanı'na suikast ve fiili saldırıya yardım etme' suçlamaları yöneltildi. Ayrıca Mediha Olgun hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan da tutuklama istendi. Şüphelilein sorgusu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde yapıldı. Sorgu sonucu gazete internet sitesinin sorumlu müdürü Mediha Olgun ile İzmir muhabiri Gökmen Ulu 'Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan tutuklandılar. Gökmen Ulu'nun tutuklanmasına sebep olan bir diğer suç ise 'Cumhurbaşkanı'na suikast ve fiili saldırıya yardım etmek' oldu. Şüpheli Yonca Kaleli ise serbest bırakıldı.