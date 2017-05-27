soruşturmasında 2 tutuklama

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN

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Giriş Tarihi: 26.5.2017 18:51 Güncelleme Tarihi: 27.5.2017 01:35
Sözcü soruşturmasında 2 tutuklama

gazetesinin bazı yöneticilerinin adına suç işledikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Adliyeye sevk edilen üç şüpheliden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

gazetesinin bazı yöneticilerinin çı adına suç işledikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında aralarında gazetenin sahibi 'ında bulunduğu 4 şüpheli hakkında gözaltı karar verilmiş, 3'ü gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler , ve bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta sorguları yapılan 3 şüpheli tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilere 'Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' ve 'Cumhurbaşkanı'na suikast ve fiili saldırıya yardım etme' suçlamaları yöneltildi. Ayrıca Mediha Olgun hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan da tutuklama istendi. Şüphelilein sorgusu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde yapıldı. Sorgu sonucu gazete internet sitesinin sorumlu müdürü Mediha Olgun ile İzmir muhabiri Gökmen Ulu 'Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan tutuklandılar. Gökmen Ulu'nun tutuklanmasına sebep olan bir diğer suç ise 'Cumhurbaşkanı'na suikast ve fiili saldırıya yardım etmek' oldu. Şüpheli Yonca Kaleli ise serbest bırakıldı.

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Sözcü soruşturmasında 2 tutuklama
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