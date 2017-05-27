‘Zorlamayla, baskıyla asla işimiz olmadı’

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün cuma namazını Altunizade'deki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Namazın ardından da Kasımpaşa Stadyumu'nda düzenlenen ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin Gençlik Buluşması'na katıldı. Erdoğan burada tribünleri dolduran binlerce İmam Hatip öğrencisine hitap etti:

Tek parti döneminde kapatılan okulları 1957'de tekrar açan merhum Başbakan Adnan Menderes'e, Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri'ye bir kez daha yüce Mevla'dan rahmet mağfiret niyaz ediyorum.

Sizleri üniversitelerin kapılarından çevirdiler. Fakat sabrettik, sabrettiniz. Artık isteyen istediği okula gidebiliyor. Sizden bundan sonra başarı bekliyorum. Rekabetçi olacaksınız. İlimde, irfanda rekabet istiyorum. Başarılarınız iftihar vesilemiz olacak.

Omuzlarında Fatih'in emanetini taşıyan şu gençliğin Asım'ın neslinin yetişmesi için çok emek verildi. 4 çocuğu imam hatipten mezun olmuş bir baba olarak, annebaba olarak çok çile çektik. Hiçbir kazanımımız altın tepside sunulmadı.

Öğrencilerin zorla imam hatiplere kaydedildiği, okulların zorla imam hatiplere dönüştürüldüğü haberleri yalandır, çarpıtmadır. Önce karşısında ben dururum. Bunları köpürtenler baskıcı ve faşist olduğu için herkesi öyle zannediyor. Bizim zorlamayla, baskıyla, toplum ve siyaset mühendisliğiyle asla işimiz olmaz. Bırakın rekabetse rekabet olsun. Başı açık kızım da başı örtülü kızım da hepsi üniversite yolunda rekabet etsin. Önlerini tıkamayın. Eğitim öğretimde özgürlüğün önüne kimse geçemez.

İmam hatiplere uygulanan ayrımcılık ayıbını unutmadık. 28 Şubat döneminin ürünü olan bu ayıbı biz ortadan kaldırdık. Öğrenci sayıları 600 binden 60 bine kadar düşürülmüş okullarımızın kapılarına vurulan zincirleri birlikte parçaladık. Bir asırdır yeşeren umutları yeniden canlandırdık.

Terör örgütleriyle, haksızlıkla, hukuksuzlukla, adaletsizlikle, şiddetle, meşru olmayan hiçbir işle imam hatipli asla yan yana gelmez, gelemez. İşte bunun için FETÖ gibi ihanet çeteleri, günümüzün Haşhaşileri, bu kutlu çatı altında kendilerine istismar zemini bulamadı.