Altınok: Cehaletlerini yüksek tahsile borçlular!

Yani adamların işi gücü senin ülken dostum.

Çünkü bu motivasyonlarının altında duygusal sebepler yok.

Dünyanın en stratejik bölgesinde yaşıyorsun. Enerji ve pazar ihtiyacı duyan her gelişmiş devletin çıkarlarının kesiştiği bir coğrafyadasın.

Bu yüzden de açık hedefsin. Herkes kendi ülkesini daha iyi doyurmak için etinden pay istiyor.

Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmeyeceği için de demokrasini kurumsallaştırmanı,savunma sanayiini geliştirmeni, ekonomik kalkınmanı gerçekleştirmeni engellemek üzere bir bütçe ayırıyor.

3. Dünyanın geri bıraktırılmışlığının diyalektiği bu.

Yüzyıllardır da, Cem Karaca'nın harika şekilde özetlediği bu yarım porsiyon aydıntipolojisinin katkılarıyla takır takır işliyor bu mekanik...

Hadi bu tiplerin derdi çözüm değil. Cehaletini yüksek tahsiline borçlu, ağzı açık Batı hayranı bir kesimi hassasiyetlerinden tutup yönlendirerek yollarını buluyorlar işte.

Ama insan kendisini doyurup adam eden memleketi de en az şahsi bekası kadar dert eden kimi yurtseverlerin bu şarlatanlara prim vermesine gerçekten üzülüyor.

Oysa azıcık mantık ve hakkaniyet, Batı'ya toz kondurmayı aklının ucundan bile geçirmeden özeleştiriyi abartan bu karakterlerin, derin bir aşağılık kompleksindenmustarip oldukları açık etmeye yeterli.

Haklısınız belki de bir kompleks falan söz konusu değildir.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN