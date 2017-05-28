Bakan Soylu Mehmetçik ile Tendürek'te sahur yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Tendürek Dağı'nda bulunan Çetenli Jandarma Karakolu'nu ziyaret ederek asker ve güvenlik korucuları ile sahur yaptı.

Özel uçakla Ağrı'daki Ahmedi Hani Havalimanı'na gelen Bakan Soylu'yu, Ağrı Valisi Musa Işın, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, AK Parti İl Başkanı Kemal Atmaca ile diğer ilgililer karşıladı.

Buradan helikopterle Tendürek Dağı'ndaki Çetenli Karakolu'na geçen Soylu, kendisini karşılayan askerlerle teker teker tokalaştı.

Bakan Soylu, Tendürek Dağı bölgesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen güvenlik korucusu Fetullah Aladağ'ın babası Mehmet Aladağ ve kardeşi Adem Aladağ'a başsağlığı dileyerek, "başımız sağ olsun, Allah cennete kavuştursun." dedi.

Daha sonra asker ve güvenlik korucuları ile sahurda bir araya gelen Soylu, birlikte karavana yedi.

Asker ve güvenlik korucuları ile sohbet eden Soylu, askeri yetkililerden Tendürek Dağı'ndaki terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonla ilgili bilgi aldı.

Sahura, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Ağrı Valisi Musa Işın, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, 1. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan İlhan, İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş Akhan ve AK Parti İl Başkanı Kemal Atmaca katıldı.

İçişleri Bakanı Soylu, burada yaptığı açıklamada, "Diyarbakır, Batman, Mardin dahil olmak üzere Güneydoğu'da turist patlaması var. Neden, terörizme biraz darbe vurduk ondan. Millet şehirlerde rahatladı, iş açıyorlar gençlerimiz işe giriyorlar. Bunun hep birlikte devamını sağlayacağımız bir anlayışı ortaya koyacağız." dedi.

"VAN ÇATAK'TA 10 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Van Çatak'ta 10 teröristin ilk önce bulunduğunu sonra da etkisiz hale getirildiğini belirten Soylu, "Şimdi arkadaşlarımız bir yerde daha operasyon peşindeler, inşallah bu sabaha kadar, oradan da bir sonuç almayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Soylu, "Bu PKK denilen illet örgütü, birilerinin elinde maşa olmuş ve ülkemizin gücünü azaltmaya çalışan, birilerine bizi teslim etmeye çalışan, çaresiz bırakmaya çalışan bu örgüte attığınız her yumruk birliğimizin kuvveti, daimliği için en önemli adımdır." şeklinde konuştu.