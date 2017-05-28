Bölücü terör örgütüne hava harekatı

Türk Hava Kuvvetleri'nce, Hakkari kırsalına düzenlenen hava harekatında, silahlı saldırı hazırlığı içindeki üç terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesiyle, bugün 16.25-16.45 saatlerinde, Çukurca kırsalına hava harekatı düzenlendi.

Bölücü terör örgütüne ait bir barınma alanının imha edildiği harekatta, silahlı saldırı hazırlığı içindeki 3 terörist de etkisiz hale getirildi.

Görevlerini başarıyla tamamlayan Türk savaş uçakları, emniyetle üslerine döndü.