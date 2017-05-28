FETÖ, mollalar için ‘akademi’ kurmuş

FETÖ
'nün en mahrem birimi olan 'molla'ların yetiştiği birim deşifre oldu. Darbe girişimini koordine eden firari Adil Öksüz'ün hocalığını yapan Cemal Türk gibi 'molla'ların Kaynak Holding'e bağlı Işık Yayıncılık bünyesinde 'Akademi' adı altında kurulan birimde yetiştiği ortaya çıkarıldı.
GÜLEN'İN VİDEOLARI İÇİN BİRİM
Işık Yayınları'nda web yazılım uzmanı olarak görev yapan itirafçı Aydın Sinan, bu yapının çalışma yerinin FETÖ'nün adeta üssü durumundaki Üsküdar Kısıklı'da bulunduğu, amacının da molla, imam, abi gibi elemanları yetiştirmek olduğu bilgisini verdi. Molla yapılanmasının başında Cemal Türk olduğunu söyleyen Sinan, 11 mollanın ismini savcılıkla paylaştı. Bu isimlerin şirkette sigortalı olarak çalıştırıldığını söyleyen Sinan şunları kaydetti:
"Bu ekip yılda 2 defa 50'şer öğrenci olmak üzere toplamda 100 molla yetiştirir. Akademi grubu 25-30 kişiden oluşan bir ekiptir. Genelde ilahiyat mezunu şahıslardır. Fgulen.com adlı sitenin ve değişik 25-30 internet sitesinin yönetimi de Işık Yayıncılık'tadır. Bu işin başında Suat Ural adlı şahıs vardır. Gülen'le ilgili çıkmış olan tüm haberlerin dijital arşivinin tutulduğu bölümün başındadır.
Akademi denilen yerde Gülen'in ABD'ye gittikten sonraki tüm videolarının çözümlendiği birim de var. Bu işlem 2015'e kadar devam etti. Bu kayıtlar sadece Türkiye'dedir. Bu kayıtların yerini sadece Reşit Haylamaz ve Ahmet Özberk adlı şahıslar bilmektedir. Bu şahısların elinde daha önce hiç bilinmeyen video ve fotoğraflar bulunmaktadır. Sızıntı dergisinin kapakları bizzat Fetullah Gülen tarafından seçilirdi."
MOLLALAR SİGORTALI ÇIKTI
Akademi denilen yapıyı Işık Yayıncılık'ın finanse ettiğini aktaran itirafçı Aydın Sinan şöyle dedi: "Bu molla ve imamlar Işık Yayıncılık şirketinde sigortalıdır. Maaşları da yine Işık Yayıncılık tarafından ödenmektedir. Burada çalışanlar bizzat Fetullah Gülen tarafından yetiştirilmiş ve ondan ders almış şahıslardır. Bu nedenle örgüt içinde itibarlıdır."