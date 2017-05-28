FETÖ’cü hâkim-savcılar için özel büro

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye genelinde FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen hâkimsavcılar ve vali-kaykamlarla ilgili İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde özel bir büro kuruldu. 1004 hâkim-savcı ile 68 vali-kaymakam hakkındaki soruşturmaları yürüten büro, bu güne kadar 162 eski hâkim-savcı ile 29 vali-kaymakam hakkındaki soruşturmaları tamamlayıp Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.



FİRARİ HÂKİM SAYISI 57...

FETÖ ile ilişkisi tespit edilen yargı mensupları için kurulan özel büroda İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa'da görev yapan hâkim, savcı, vali, kaymakam ve askeri hâkimlerle ilgili yürütülen soruşturmalar ve açılan davalarla ilgili bir istatistik çıkartıldı. Toplam 1004 hâkim-savcı ile 68 vali-kaymakam hakkında "Silahlı terör örgütü FETÖ/ PDY üyesi olma" suçundan soruşturma başlatıldı. 448 hâkim ve savcı FETÖ üye olmaktan tutuklu bulunurken, 400 hâkim ve savcı adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. 57 hâkim ve savcı hakkında ise yakalama kararı bulunuyor. 99 hâkim ve savcı ise yeniden inceleme talebi kabul edilerek HSYK tarafından göreve iade edildi.



29 VALİ-KAYMAKAM TUTUKLU

Çıkarılan istatistiğe göre 29 vali ve kaymakam da halen FETÖ üyesi olmaktan tutuklu bulunuyor. 19'u hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. 2 vali ve kaymakam hakkında yakalama kararı bulunuyor. 18 vali ve kaymakam hakkında başlatılan soruşturmalarsa devam ediyor.