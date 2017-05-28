Kandil'in yolu kesildi!

Doğu ve Güneydoğu illerinde güvenlik güçlerinin PKK terör örgütüne yönelik yaptığı başarılı operasyonlar sonuç vermeye başladı. Son 5 ay içerisinde düzenlenen 4 bin 786 operasyonda 345 terörist öldürüldü. 133 terörist teslim oldu, 187 terörist sağ olarak yakalanırken 6 teröristte yaralı olarak ele geçirildi.

İHA'LAR COK ETKİLİ OLDU

PKK terör örgütüyle kırsal alandaki mücadelede İHA'nın etkin kullanımı güvenlik güçlerine büyük avantaj sağladı. İHA'ların da yardımıyla kırsal alandaki hakimiyet tamamen güvenlik güçlerine geçti. İstihbarat raporlarına göre, güvenlik güçlerinin etkili operasyonları sonrasında PKK terör örgütüne katılım da neredeyse sıfırlanma noktasına geldi.

SON 6 AYDA SADECE 7 KİŞİ KATILDI

Son aylarda resmi olarak PKK terör örgütüne son 6 ayda katılan kişi sayısının sadece 7 olduğu öğrenildi. Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Tunceli ve Mardin'de etkin mücadele nedeniyle örgüte katılımlar neredeyse durdu. Örgütte katılımların azalmasında HDP il ve ilçe sözde sorumluları, PKK'ya finans sağlayan belediyelere kayyum atanmasının etkili olduğuna dikkat çekiliyor. HDP binalarında kandırılan gençlerin şifreli notlarla PKK üyelerine teslim edilerek örgüte gönderildiği tespit edildi. Kayyumların atanmasıyla birlikte il ve ilçelerde belediye hizmetlerinde büyük artışlar yaşandı.

GÖZÜNÜ SURİYE VE IRAK'A DİKTİ

Yetkililer, PKK'nın Türkiye'den katılımların kesilmesi nedeniyle gözünü Suriye ve Irak'ta diktiğini belirledi. Son yıllarda PKK'ya katılanların bu ülkelerden olduğu belirlendi.

BÜYÜKŞEHİRLERDE AĞIR DARBE

Kandil'e katılımların çok olduğu illerde yapılan operasyonlarda örgütün eleman sorumluları tek tek yakalandı. İstanbul'da 2016 yılında 782 adrese yapılan operasyonlarda 324 kişi tutuklandı. 2017'nin ilk 5 ayında ise 351 kişi gözaltına alındı. bu operasyonlarda örgütün kırsal alana eleman kazandıran çok sayıda sorumluları tutuklandı.(Akşam)