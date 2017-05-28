Kılıçdaroğlu eğer ispatlayamazsa...

(...) Durumu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "kontrollü darbe" ve "AK Parti'de 180 ByLockçu var" açıklamalarıyla daha da içinden çıkılmaz hale getirdi.

Bugüne kadar da ne çıkıp iddiasını ispat etti, ne de bir anlık söylenmiş bir sözdür deyip sustu. Şu çelişkisini de hatırlatmakta yarar var; hem Gazi Meclis'te CHP'lilerin darbeye karşı direndiğini söylüyor hem de o darbenin kontrollü olduğunu. Acaba hangisi doğru?

Bu çelişki ve belgesiz iddialar da doğal olarak FETÖ'nün işine yarıyor.

Yoksa Kılıçdaroğlu bunu bilerek mi yapıyor?

Eğer "Kontrollü darbe"yi ve AK Parti'deki 120-180 arası ByLockçuyu belgeleriyleaçıklamazsa işi zor, bu zan üzerine yapışır kalır.

(...)

Şimdi gelelim MİT meselesine...

Bu konuda da soru işaretlerinin haddi hesabı yok. Şu sıralarda daha çok 15 Temmuz günü MİT'e gelen Binbaşı O.K. ile ilgili şüpheler var. Buradan yola çıkıp MİT'in darbeyi bildiği ve bildiği halde önlemediği söyleniyor.

Acaba yine bir algı operasyonuyla mı karşı karşıyayız?

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