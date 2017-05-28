Kilit darbecilerin 3 maymun oyunu

ERSAN ATAR
ERSAN ATAR

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Giriş Tarihi: 28.5.2017
Kilit darbecilerin 3 maymun oyunu

nin 3 kritik ismi Cemil Turhan, Fırat Alakuş ve Ali Yazıcı çatı davasında, 15 Temmuz’daki eylemlerine açıklama getiremeyince “Görmedim”, “Duymadım” ve “Bilmiyorum” demekle yetindi

FETÖ'cü nin 3 kritik ismi, Cemil Turhan, Fırat Alakuş ve Ali Yazıcı"görmedim", "duymadım", "bilmiyorum" savunmasına sığındı. Darbeciler savunmalarında, her olayı detayıyla anlatırken darbe bildirilerinin birliklere gönderilmesi, Org. Hulusi Akar'ın rehin alınması ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi olaylarına açıklama getiremedi.

GÖRMEDİM
Darbe mesajları ve sözde sıkıyönetim direktifini tüm birliklere geçen Albay Cemil Turhan, mesajları kendisine bir CD içinde, Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in emir subayı Mehmet Akkurt'un verdiğini, CD'nin içinde ne olduğunu "görmediğini" söyledi. Turhan, "Daire Başkanım Mehmet Partigöç'ü aradım. Durumu izah ettim. 'Komutanın emrini yerine getirin' dedi. Bunu ben aradıktan birkaç dakika sonra dedi... Çekilen mesajlardan birer çıktı alınmasını emrettim. O sırada darbe girişimi olduğunu fark ettim. Mesajların bir kısmında benim ismimin yazılı olduğunu da o esnada gördüm" diye konuştu.

DUYMADIM
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı rehin alan ve Genelkurmay içindeki birçok ölümden sorumlu tutulan Albay Fırat Alakuş kendisini Genelkurmay'a Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın gönderdiğini ancak Aksakallı'nın bu eylemlerin darbe girişimi olduğu açıklamasını "duymadığını" ileri sürdü. Alakuş şöyle ifade verdi: "Biz Genelkurmay Başkanlığı'na terör saldırısı tehdidi nedeniyle gönderildik. Emri Zekai Aksakallı iletti. Ancak daha sonra televizyonda çıkıp bunun bir darbe girişimi olduğunu söylemiş. Bunun darbe girişimi olduğunu söylediğini ben duymadım."2'nci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in emir subayı Mehmet Akkurt'un verdiğini, CD'nin içinde ne olduğunu "görmediğini" söyledi. Turhan, "Daire Başkanım Mehmet Partigöç'ü aradım. Durumu izah ettim. 'Komutanın emrini yerine getirin' dedi. Bunu ben aradıktan birkaç dakika sonra dedi... Çekilen mesajlardan birer çıktı alınmasını emrettim. O sırada darbe girişimi olduğunu fark ettim. Mesajların bir kısmında benim ismimin yazılı olduğunu da o esnada gördüm" diye konuştu.

BİLMİYORUM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast için Ankara'dan yola çıkan darbeci yaver Ali Yazıcı da arabası ile Ankara'dan İzmir - Çiğli'ye kadar yanında götürdüğü yarbayın kim olduğunu "bilmediği"ni öne sürdü: "Ankara'dan yola çıkacağım sırada kendini Emin Yarbay (Emin Güven) olarak tanıtan sivil giyimli kişi geldi. Antalya'ya tatile gidiyorum. Beni de alır mısın' dedi. Ben bu kişiyi tanımıyordum ama askeri birlik içinde olduğumuz için şüphe duymadım. Garip garip hareketler yapıyordu. Muhafız alayına yeni atanmış biri olarak değerlendirdim."
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Kilit darbecilerin 3 maymun oyunu
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