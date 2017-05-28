Manisa’da çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgilere göre, 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında vatani görevini yapan 64 asker akşam saatlerinde "bulantı ve halsizlik" gibi şikayetlerle revire başvurdu.

Burada ilk müdahaleleri yapılan 51 asker, Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

13 asker ise ambulanslarla Soma Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Manisa Valiliği'nden alaydaki askerlerin durumu hakkında yapılan açıklamada ise "Kırkağaç Jandarma Komando Er Eğitim Alayı'nda kadrolu ve eğitim görmekte olan 6 bin erattan 150 kadarı mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti ile Alay Tabipliğine müracaat etmiş, saat 23.00 itibariyle 70 asker sağlık kuruluşlarında müşahede altına alınmıştır. Sağlık kuruluşlarında yapılan ilk değerlendirmede ciddi bir zehirlenme ya da enfeksiyon bulgusuna rastlanmamıştır." bilgisi paylaşıldı.