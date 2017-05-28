Yeni sistemle birlikte yeni vizyon ve kadro

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partili cumhurbaşkanı sisteminin hayata geçmesi ile birlikte özellikle seçimlerin yapılacağı 2019'a AK Parti ve hükümeti daha güçlü taşımak izin yeni bir vizyon, yeni mekanizmalar ve yeni kadrolar oluşturulması için düğmeye bastı. Yeni sistemin oturması açısından kurulacak mekanizmalar çok önemli olduğu için Erdoğan'ın bu konuda çok hassas davrandığı, özenli bir çalışma yürüttüğü bildirildi. Erdoğan, seçimlere kadar geçecek yaklaşık iki yılı hem söylem ve politikalar hem de yeni sistemin mekanizmalarının kurulması için çok iyi değerlendirecek. Bu nedenle bakanlardan cumhurbaşkanlığı danışmanlarına kadar herkes buna göre hareket edecek, projeler üretilecek.



VİZYON VE SİSTEM

Erdoğan, kadro değişikliğinden sonra vizyon ve kurulacak mekanizmalara ağırlık verecek. 100 günlük eylem planını hazırlanacak ancak esas hedef 2019 olacak. Referandum sonuçlarına göre söylemler de yenilenecek. Türkiye'nin önüne konulan hedeflere eklemeler ilave edilecek. Bu sırada, bakanlıkların yeniden yapılandırılmasından personel atamalarına kadar bir çok konuda çalışmalar yapılacak.



TAKİP SİSTEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek 100 günlük eylem planı gerekse 2019'a dönük projelerin hayata geçirilmesini yakından takip için AK Parti ve Beştepe'de hukuki ve siyasi başta olmak, ekonomi, terörle mücadele, dış politika, AB, FETÖ gibi konularda ekipler oluşturacak. Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ekibi danışmanları arasından seçmesi bekleniyor. Erdoğan'ın, uyum yasalarını takibini, anayasa değişikliği konusunu çalışan danışmanlarına bırakabileceği belirtiliyor. AB ve dış politika, FETÖ, belediye ve teşkilat gibi konuları ise bu konuda tecrübeli AK Parti'nin eski milletvekili ve şu anda başdanışmanlık yapan bazı isimleri atacağı konuşuluyor. AK Parti genel merkezinde de Külliye ekibi ile birlikte çalışacak, aynı konuları takip edecek başka bir ekip kurulacak. Bunların da tecrübeli isimler arasından seçilmesi bekleniyor. Böylece reformları ve icraatları takip anlamında güçlü bir mekanizma kurulmuş olacak.



ERDOĞAN MKYK'YI YARIN TOPLUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) değişikliğine paralel olarak güçlü bir genel merkez ve parti yönetimi oluşturacak. Bu nedenle MKYK yarın saat 14.00'te Erdoğan başkanlığında toplanacak. Yapılacak seçimle Merkez Yürütme Kurulu (MYK) şekillenecek. Hafta sonuna doğru da Bakanlar Kurulu'ndaki değişikliklerin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Erdoğan'ın, gerek MYK gerekse kabine değişikliğinde MKYK'da olduğu gibi tecrübeli isimlerin gençlerle takviye edeceği belirtiliyor. MYK'da 3-5 isim değişikliği, birkaç da görevler arasında kaydırma yapılacağı konuşuluyor. Bakanlar Kurulu'nda da değişiklik sayısının 5-8 ile sınırlı kalacağı belirtiliyor.



PUTİN İLE ÇATIŞMASIZLIK BÖLGESİNİ KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonla görüştü. Görüşmede Suriye'de kurulması öngörülen çatışmasızlık bölgesi ile ilgili gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Putin, Erdoğan'ı yeniden AK Parti Genel Başkanlığı'na seçilmesinden dolayı tebrik etti. İki liderin, Türkiye-Rusya ilişkilerini normalleştirme adımlarının hızlandırılmasının yanı sıra Suriye'yi görüştükleri kaydedildi. İki lider, Suriye'de çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulmasının sürece ivme kazandıracağı konusunda mutabık kaldı. ANKARA