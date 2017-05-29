13 ilde FETÖ operasyonu

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan çeşitli meslek gruplarına mensup 22 şüpheliden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 27 kişiden 22'si Sinop, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Bolu, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Konya, Osmaniye, Samsun ve Tokat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.