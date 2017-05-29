3 ilde uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karabük ile birlikte Zonguldak ve Kastamonu'da düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bir miktar toz ve kubar esrar, uyuşturucu hap ile 4 tabanca, 15'i kuru sıkı toplam 293 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri ardından D.G. ve T.E. serbest bırakılırken N.E.U (24), C.A (22), M.A (26), M.K. (26), Y.K (22) ve K.B (30) 'Uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, temin ve ticaretini yapmak' suçlarından adliyeye sevk edildi.