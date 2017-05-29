50 bin 136 tutuklu 7 bin 112 firari...

FETÖ
'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar kapsamında şu ana dek 50 bin 136 kişi tutuklandı. Adalet Bakanlığı yetkililerinin paylaştığı bilgiye göre, darbe girişiminin ardından 154 bin 694 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 2 bin 763'ü hakkında kovuşturmaya yer olmadığına hükmedildi.
167 GENERAL TUTUKLU
Tutuklanan 50 bin 136 kişi arasında, 2 bin 431 adli ve idari yargıda görevli hâkimsavcı, 104 Yargıtay, 41 Danıştay, 2 Anayasa Mahkemesi, 3 HSYK üyesi bulunuyor. 167'si general olmak üzere 6 bin 982 asker, 8 bin 816 polis, 23 vali, 72 vali yardımcısı, 112 kaymakam ve 31 bin 550 sivil ile memur da tutuklu...
Gözaltına alınanlardan 45 bin 708'i adli kontrol kararıyla, 12 bin 753'ü ise kolluk kuvvetleri ve adliyedeki işlemler sonrasında serbest bırakıldı.
7 bin 122'si adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 7 bin 430 şüpheli, cezaevine konulmalarına rağmen delillerin değerlendirilmesi sonrası tahliye edildi. Tahliye edilenler arasında bin 312 asker, bin 247 polis, 9 vali yardımcısı, 3 vali, 3 kaymakam, 195 hâkim ve savcı, 2 HSYK, bir Danıştay ve 8 Yargıtay üyesi yer alıyor.
7 BİN 112 KİŞİ ARANIYOR
211 hâkim ve savcı, 6 Danıştay üyesi, 25 Yargıtay üyesi, 137 asker, 369 polis, 3 vali yardımcısı, 8 kaymakam ile 6 bin 353 kamu görevlisi ve sivil toplam 7 bin 112 şüpheli hakkında yakalama kararı var. 655 şüpheli de halen gözaltında.